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RTÜK reklamları daha sıkı denetleme kararı aldı: 1 saatte yayınlanabilecek azami süre 12 dakika
RTÜK reklamları daha sıkı denetleme kararı aldı: 1 saatte yayınlanabilecek azami süre 12 dakika
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tüm uyarılarına rağmen devam eden ihlaller nedeniyle reklamlarla ilgili daha sıkı denetim süreci başlatma kararı... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T14:10+0300
2024-02-23T14:10+0300
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RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurulun 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun çerçevesinde Türkiye'de yayın yapan tüm radyo ve televizyonları düzenlediği ve denetlediği hatırlatıldı.​Radyo ve televizyon yayınlarının içerik denetimlerinin Üst Kurul Uzmanlarınca "titizlikle ve aralıksız" yapıldığı belirtilen açıklamada, son dönemdeki incelemelerde ticari iletişim yayınlarının hem içeriği hem de süreleriyle ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin ihlal edildiğinin görüldüğü kaydedildi.Açıklamada,​ "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak 6112 sayılı Kanun'a aykırılık teşkil eden ticari iletişim yayınlarıyla ilgili tüm iyi niyetli uyarılarımızı zaman zaman gerek basın açıklamaları gerekse ikili görüşmeler yoluyla yapsak da yayıncılarımızın bu konuda gerekli özeni göstermedikleri belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.1 saatte yayınlanabilecek azami reklam süresi 12 dakikaYayınlarda 1 saatlik zaman diliminde yayınlanabilecek azami reklam süresinin 12 dakika olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bazı medya hizmet sağlayıcılarının bu süreyi aşarak hem rekabet ortamını zedelediği hem de kurallara uygun hareket eden muadillerine karşı haksızlık yaptığı belirtildi.​ Reklam yayınları esnasında ses seviyelerinin artırılması ve gizli reklam uygulaması gibi ihlallerin de tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Yukarıda bahsedilen temel kurallara uygun hareket edilmesi tüm yayıncılarımızın kendi menfaatine olacaktır. Aksi halde 6112 sayılı Kanundan kaynaklanan yaptırım gücümüzü çekinmeden kullanacağımızı açıkça ilan ediyoruz."
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rtük, reklam, yaptırım
rtük, reklam, yaptırım

RTÜK reklamları daha sıkı denetleme kararı aldı: 1 saatte yayınlanabilecek azami süre 12 dakika

14:10 23.02.2024
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tüm uyarılarına rağmen devam eden ihlaller nedeniyle reklamlarla ilgili daha sıkı denetim süreci başlatma kararı alındığını bildirdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamada, Üst Kurulun 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun çerçevesinde Türkiye'de yayın yapan tüm radyo ve televizyonları düzenlediği ve denetlediği hatırlatıldı.
​Radyo ve televizyon yayınlarının içerik denetimlerinin Üst Kurul Uzmanlarınca "titizlikle ve aralıksız" yapıldığı belirtilen açıklamada, son dönemdeki incelemelerde ticari iletişim yayınlarının hem içeriği hem de süreleriyle ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin ihlal edildiğinin görüldüğü kaydedildi.
Açıklamada,​ "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak 6112 sayılı Kanun'a aykırılık teşkil eden ticari iletişim yayınlarıyla ilgili tüm iyi niyetli uyarılarımızı zaman zaman gerek basın açıklamaları gerekse ikili görüşmeler yoluyla yapsak da yayıncılarımızın bu konuda gerekli özeni göstermedikleri belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

1 saatte yayınlanabilecek azami reklam süresi 12 dakika

Yayınlarda 1 saatlik zaman diliminde yayınlanabilecek azami reklam süresinin 12 dakika olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bazı medya hizmet sağlayıcılarının bu süreyi aşarak hem rekabet ortamını zedelediği hem de kurallara uygun hareket eden muadillerine karşı haksızlık yaptığı belirtildi.
​ Reklam yayınları esnasında ses seviyelerinin artırılması ve gizli reklam uygulaması gibi ihlallerin de tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ürün yerleştirme uygulamaları ise kanunun izin verdiği şekilde yapılmamaktadır. Ürün yerleştirme uygulamalarında, medya hizmet sağlayıcıların editöryal bağımsızlığına müdahale edildiği, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınmasının doğrudan teşvik edildiği ve ürüne aşırı vurgu yapıldığı belirlenmiştir. Bu tespitlerin ardından Üst Kurulumuz, reklamlarla ilgili daha sıkı denetim süreci başlatma kararı almıştır.
Yukarıda bahsedilen temel kurallara uygun hareket edilmesi tüm yayıncılarımızın kendi menfaatine olacaktır. Aksi halde 6112 sayılı Kanundan kaynaklanan yaptırım gücümüzü çekinmeden kullanacağımızı açıkça ilan ediyoruz."
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
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RTÜK Başkanı Şahin'den 'Aşk Adası' programıyla ilgili açıklama
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