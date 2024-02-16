https://sputniknews.com.tr/20240216/rtuk-baskani-sahinden-ask-adasi-programiyla-ilgili-aciklama-1080784565.html
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Aşk Adası' programıyla ilgili açıklama
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Aşk Adası' programıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Şahin "Aşk Adası isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır" açıklamasında bulundu ve Toplumsal ve... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T00:19+0300
2024-02-16T00:19+0300
2024-02-16T00:37+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ebubekir şahin
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Aşk Adası’ isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı. RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan 'Aşk Adası' isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir. RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rtuk-baskani-sahin-gazilere-yonelik-yayinla-ilgili-inceleme-baslatildigini-bildirdi-1080332447.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin
RTÜK Başkanı Şahin'den 'Aşk Adası' programıyla ilgili açıklama
00:19 16.02.2024 (güncellendi: 00:37 16.02.2024)
RTÜK Başkanı Şahin "Aşk Adası isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır" açıklamasında bulundu ve Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz” dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Aşk Adası’ isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı.
RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan 'Aşk Adası' isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir. RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz” ifadelerine yer verdi.