https://sputniknews.com.tr/20240202/rtuk-baskani-sahin-gazilere-yonelik-yayinla-ilgili-inceleme-baslatildigini-bildirdi-1080332447.html

RTÜK Başkanı Şahin, gazilere yönelik yayınla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi

RTÜK Başkanı Şahin, gazilere yönelik yayınla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon kanalında yayımlanan ve gazileri hedef alan yayınla ilgili inceleme başlatıldığını... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T22:33+0300

2024-02-02T22:33+0300

2024-02-02T22:33+0300

türkiye

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ebubekir şahin

televizyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066152609_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_316d3d2be60f67659a0f6b4c00f77e90.jpg

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazilere yönelik yayınla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240124/rtuk-onayladi-fox-tvnin-ismi-degisiyor-1079996574.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, televizyon