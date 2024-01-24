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RTÜK onayladı: FOX TV'nin ismi değişiyor
RTÜK onayladı: FOX TV'nin ismi değişiyor
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, FOX TV’nin logo değişikliğine gittiğini, kanalın yeni adının bundan böyle Now TV olacağını duyurdu. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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fox
fox tv
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FOX TV isim değişikliğine gitti. Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, “Fox TV logo değişikliğine gitti, artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.”Gazeteci Birsen Altuntaş, FOX TV’nin isim değişikliğine gideceğini duyurmuştu.Altuntaş, açıklamasında şunları kaydetmişti:
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), fox, fox tv, isim, isim değişikliği
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), fox, fox tv, isim, isim değişikliği

RTÜK onayladı: FOX TV'nin ismi değişiyor

16:26 24.01.2024
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, FOX TV’nin logo değişikliğine gittiğini, kanalın yeni adının bundan böyle Now TV olacağını duyurdu.
FOX TV isim değişikliğine gitti. Taşçı, X hesabından yaptığı açıklamada, “Fox TV logo değişikliğine gitti, artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.”
Gazeteci Birsen Altuntaş, FOX TV’nin isim değişikliğine gideceğini duyurmuştu.
Altuntaş, açıklamasında şunları kaydetmişti:
“FOX’un şu günlerde yeni yıl tanıtımları çekiliyor. Kanalın ekran yüzleri ve dizi yıldızları yapılan fotoğraf ve video çekimlerinde bir araya geliyor. Bu çekimin sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda kanalın yeni adının da duyurulacağı özel bir çekim olduğu öğrenildi. Kulislerden sızan bilgilere göre kanalın isim değişikliği şubat ayında gerçekleşecek. Kanalın yeni ismi sır gibi saklanıyor. İsim değişikliğinin sebebi Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması. Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de ilgiyle izlenen kanalın adı değişecek.”
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