https://sputniknews.com.tr/20240223/macaristan-abnin-ukraynadaki-catismanin-2-yildonumune-yonelik-ortak-bildirisini-engelledi-1081047670.html
'Macaristan, AB’nin Ukrayna’daki çatışmanın 2. yıldönümüne yönelik ortak bildirisini engelledi'
'Macaristan, AB’nin Ukrayna’daki çatışmanın 2. yıldönümüne yönelik ortak bildirisini engelledi'
Sputnik Türkiye
Bloomberg, Macaristan’ın AB ülkelerinin Kiev’e desteğin süreceğinin belirtildiği ortak bildirisini engellediğini aktardı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T22:47+0300
2024-02-23T22:47+0300
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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Macaristan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun 2. yıl dönümü münasebetiyle Kiev’e desteğin süreceğinin belirtildiği ortak bildirinin imzalanmasını engelledi.Ajansa göre, AB ülkeleri tarafından Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin cuma günü bir açıklama yapılması gerekiyordu, ancak Macaristan'ın vetosu nedeniyle AB liderlerinin ortak açıklaması yayınlandı.Macaristan’ın vetosunun nedeninin bilinmediğini belirten bir kaynak, NATO üyesi olmayan bir başka AB ülkesinin de ortak açıklamada bazı noktalara ilişkin şüphelerini dile getirdiğini söyledi.Bugün sabah saatlerinde, AB liderliğinin Avrupa Komisyonu’nun internet sitesinde yayınlanan ve Brüksel’in iki yıldır devam eden Ukrayna-Rusya savaşında askeri operasyonlar yürütme kabiliyetini sınırlamak için Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya ve Kiev yönetimine mali, askeri ve savunma desteğinin süreceğini bildirdiği ortak bir açıklama yayınlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/lavrov-avrupa-birliginin-yeni-yaptirimlar-hazirlamasi-sasirtici-degil-1080897482.html
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batı, ukrayna, ukrayna krizi, bloomberg, macaristan, avrupa birliği
batı, ukrayna, ukrayna krizi, bloomberg, macaristan, avrupa birliği
'Macaristan, AB’nin Ukrayna’daki çatışmanın 2. yıldönümüne yönelik ortak bildirisini engelledi'
Bloomberg, Macaristan’ın AB ülkelerinin Kiev’e desteğin süreceğinin belirtildiği ortak bildirisini engellediğini aktardı.
Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Macaristan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun 2. yıl dönümü münasebetiyle Kiev’e desteğin süreceğinin belirtildiği ortak bildirinin imzalanmasını engelledi.
Ajansa göre, AB ülkeleri tarafından Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin cuma günü bir açıklama yapılması gerekiyordu, ancak Macaristan'ın vetosu nedeniyle AB liderlerinin ortak açıklaması yayınlandı.
Macaristan’ın vetosunun nedeninin bilinmediğini belirten bir kaynak, NATO üyesi olmayan bir başka AB ülkesinin de ortak açıklamada bazı noktalara ilişkin şüphelerini dile getirdiğini söyledi.
Bugün sabah saatlerinde, AB liderliğinin Avrupa Komisyonu’nun internet sitesinde yayınlanan ve Brüksel’in iki yıldır devam eden Ukrayna-Rusya savaşında askeri operasyonlar yürütme kabiliyetini sınırlamak için Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya ve Kiev yönetimine mali, askeri ve savunma desteğinin süreceğini bildirdiği ortak bir açıklama yayınlanmıştı.