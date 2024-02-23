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Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı ile zirveler yenilendi
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı ile zirveler yenilendi
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Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirveler görülürken, bugün gözler... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T10:33+0300
2024-02-23T11:21+0300
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Özellikle yarı iletken çipler ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri, Nvidia önderliğinde piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının ardından şirketin hisse fiyatı dün yüzde 16 artışla günü tamamladı. Böylece, şirketin piyasa değeri, bir günde yaklaşık 277 milyar dolarlık artış kaydederek, bu alanda Meta'nın günlük 197 milyar dolarlık değer kazanç rekorunu da ele geçirdi.FED'de belirsizlikÖte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik devam ederken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip ediliyor.Dün, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, bankanın güçlü eylemlerinin politika faizini oldukça kısıtlayıcı bölgeye taşıdığına işaret ederek, para politikasındaki sıkı duruşun ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu anlattı.Ekonominin genel olarak beklendiği gibi gelişirse yılın sonlarında politika faizini düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağını ifade eden Jefferson, ancak riskler nedeniyle zaman çizelgesi veremeyeceğini söyledi.Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da Fed'in faiz oranlarını çok erken düşürmesinin risk oluşturduğunu anlattı.Fed'in enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru ilerlemenin son adımında olduğunu ifade eden Harker, son verilerin enflasyonun yavaşlatılmasında dengesiz bir ilerleme olduğunu gösterdiğini söyledi.Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack da enflasyonun yavaşlamasına rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek, merkez bankalarını para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı.Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Şubat ile biten haftada 12 bin kişi azalışla 201 bine inerken, 5 haftanın en düşük seviyesini kaydetti.Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık 0,8 puan artarak 51,5 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, hizmet sektörü PMI ise şubatta 1,2 puan azalarak 51,3 ile 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.ABD'de ikinci el konut satışları, ocakta yüzde 3,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in martta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 23, haziranda başlama ihtimali de 60 ile fiyatlanıyor.Bununla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'te bulunurken, düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,9'da seyrediyor.Yükseliş eğilimini üst üste 7'inci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre 0,1 yükselişle 2 bin 26 dolardan alıcı buluyor.Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin yakından takip edilirken, dün Brent petrolün varil fiyatının günü yüzde 0,4 artışla 82,7 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 82,4 dolardan işlem görüyor.Dün, New York borsasında S&amp;P 500 endeksi yüzde 2,11 değer kazanarak 5.087,03 puanla, Dow Jones endeksi de yüzde 1,18 artarak 39.069,11 puanla kapanış rekoru kırdı. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,96 primle 16.041,62 puanla 19 Kasım 2021'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. ABD'de endeks vadeli kontratların yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.Avrupa borsalarında da dün yeni zirveler görülürken, bugün gözler Almanya'da Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.Avrupa'da Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,82 artarak 495,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,47 primle 17.370,45 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 yükselerek 7.911,60 puan ile kapanış rekoru kırdı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,06 artarak 32.356,26 puan ile Mayıs 2008'den bu yanan en yüksek günlük kapanışını kaydetti.Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin faiz indirimlerini tartışmak için henüz erken olduğu konusunda hemfikir olduklarını ortaya koydu.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye, şubat ayı kapasite kullanım oranı ile reel kesim güven endeksi10.00 Almanya, 4. çeyrek büyüme12.00 Almanya, şubat ayı Ifo iş dünyası güven endeksi
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küresel piyasalarda nvidia rüzgarı,nvidia,nvidia nedir
küresel piyasalarda nvidia rüzgarı,nvidia,nvidia nedir

Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı ile zirveler yenilendi

10:33 23.02.2024 (güncellendi: 11:21 23.02.2024)
© AFP 2023Nvidia
Nvidia - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AFP 2023
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Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirveler görülürken, bugün gözler Almanya'da büyüme verilerine çevrildi.
Özellikle yarı iletken çipler ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri, Nvidia önderliğinde piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının ardından şirketin hisse fiyatı dün yüzde 16 artışla günü tamamladı. Böylece, şirketin piyasa değeri, bir günde yaklaşık 277 milyar dolarlık artış kaydederek, bu alanda Meta'nın günlük 197 milyar dolarlık değer kazanç rekorunu da ele geçirdi.

FED'de belirsizlik

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik devam ederken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip ediliyor.
Dün, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, bankanın güçlü eylemlerinin politika faizini oldukça kısıtlayıcı bölgeye taşıdığına işaret ederek, para politikasındaki sıkı duruşun ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu anlattı.
Ekonominin genel olarak beklendiği gibi gelişirse yılın sonlarında politika faizini düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağını ifade eden Jefferson, ancak riskler nedeniyle zaman çizelgesi veremeyeceğini söyledi.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da Fed'in faiz oranlarını çok erken düşürmesinin risk oluşturduğunu anlattı.
Fed'in enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru ilerlemenin son adımında olduğunu ifade eden Harker, son verilerin enflasyonun yavaşlatılmasında dengesiz bir ilerleme olduğunu gösterdiğini söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack da enflasyonun yavaşlamasına rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek, merkez bankalarını para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Şubat ile biten haftada 12 bin kişi azalışla 201 bine inerken, 5 haftanın en düşük seviyesini kaydetti.
Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık 0,8 puan artarak 51,5 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, hizmet sektörü PMI ise şubatta 1,2 puan azalarak 51,3 ile 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.
ABD'de ikinci el konut satışları, ocakta yüzde 3,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in martta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 23, haziranda başlama ihtimali de 60 ile fiyatlanıyor.
Bununla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'te bulunurken, düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,9'da seyrediyor.
Yükseliş eğilimini üst üste 7'inci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre 0,1 yükselişle 2 bin 26 dolardan alıcı buluyor.
Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin yakından takip edilirken, dün Brent petrolün varil fiyatının günü yüzde 0,4 artışla 82,7 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 82,4 dolardan işlem görüyor.
Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,11 değer kazanarak 5.087,03 puanla, Dow Jones endeksi de yüzde 1,18 artarak 39.069,11 puanla kapanış rekoru kırdı. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,96 primle 16.041,62 puanla 19 Kasım 2021'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. ABD'de endeks vadeli kontratların yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında da dün yeni zirveler görülürken, bugün gözler Almanya'da Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Avrupa'da Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,82 artarak 495,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,47 primle 17.370,45 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 yükselerek 7.911,60 puan ile kapanış rekoru kırdı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,06 artarak 32.356,26 puan ile Mayıs 2008'den bu yanan en yüksek günlük kapanışını kaydetti.
Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin faiz indirimlerini tartışmak için henüz erken olduğu konusunda hemfikir olduklarını ortaya koydu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı kapasite kullanım oranı ile reel kesim güven endeksi
10.00 Almanya, 4. çeyrek büyüme
12.00 Almanya, şubat ayı Ifo iş dünyası güven endeksi
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