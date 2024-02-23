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SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
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ANKARA FARKI
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Rus uzman: Kaan’ın ilk uçuşu önemli bir başarı, Rusya Türkiye’ye yardımcı olabilir
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Filistinli bakan: ABD, İsrail’e soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
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Ukrayna, ABD gazetesini Rus propagandası yapmakla suçladı
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240223/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1081025368.html
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, euro 33,6350 liradan güne başladı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 31,0750 liradan alınan dolar, 31,0770 liradan satılıyor. 33,6330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,6350 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,9930 lira, euronun satış fiyatı ise 33,6230 lira olmuştuGram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 17, çeyrek altın 3 bin 267 lira, Cumhuriyet altını 13 bin 31 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 19 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.347 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.73 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.73 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.238 dolar seviyesinde.
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Dolar kuru bugün ne kadar?

09:46 23.02.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, euro 33,6350 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 31,0750 liradan alınan dolar, 31,0770 liradan satılıyor. 33,6330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,6350 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,9930 lira, euronun satış fiyatı ise 33,6230 lira olmuştu

Gram altın ne kadar?

Gram altın 2 bin 17, çeyrek altın 3 bin 267 lira, Cumhuriyet altını 13 bin 31 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 19 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.347 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 82.73 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.73 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.238 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
EKONOMİ
Dolar güne kritik seviyenin üzerinde başladı
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