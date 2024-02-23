https://sputniknews.com.tr/20240223/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1081025368.html

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, euro 33,6350 liradan güne başladı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T09:46+0300

2024-02-23T09:46+0300

2024-02-23T09:46+0300

ekonomi

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euro

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Serbest piyasada 31,0750 liradan alınan dolar, 31,0770 liradan satılıyor. 33,6330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,6350 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,9930 lira, euronun satış fiyatı ise 33,6230 lira olmuştuGram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 17, çeyrek altın 3 bin 267 lira, Cumhuriyet altını 13 bin 31 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 19 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.347 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.73 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.73 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.238 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240222/dolar-gune-kritik-seviyenin-uzerinde-basladi-1080980662.html

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