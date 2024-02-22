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SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyon: Murat Ateş etkisiz hale getirildi
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240222/dolar-gune-kritik-seviyenin-uzerinde-basladi-1080980662.html
Dolar güne kritik seviyenin üzerinde başladı
Dolar güne kritik seviyenin üzerinde başladı
Sputnik Türkiye
Dün öğle saatlerinden itibaren 31 TL'yi aşan dolar bugüne de 31,0250 liradan başladı. Euro 33,7180 liradan güne başladı. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 31,0230 liradan alınan dolar, 31,0250 liradan satılıyor. 33,7160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,7180 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 31,0070 lira, euronun satış fiyatı ise 33,5200 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 19, çeyrek altın 3 bin 271 lira, Cumhuriyet altını 13 bin 43 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 29 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.344 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.04 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.04 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.739 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240221/dolar-31-tlyi-gordu-1080961271.html
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dolar, euro, euro/tl, altın, borsa
dolar, euro, euro/tl, altın, borsa

Dolar güne kritik seviyenin üzerinde başladı

09:28 22.02.2024
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AA
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Dün öğle saatlerinden itibaren 31 TL'yi aşan dolar bugüne de 31,0250 liradan başladı. Euro 33,7180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 31,0230 liradan alınan dolar, 31,0250 liradan satılıyor. 33,7160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,7180 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,0070 lira, euronun satış fiyatı ise 33,5200 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 2 bin 19, çeyrek altın 3 bin 271 lira, Cumhuriyet altını 13 bin 43 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 29 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.344 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 82.04 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.04 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.739 dolar seviyesinde.
Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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