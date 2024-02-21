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Dolar 31 TL'yi gördü
Dolar 31 TL'yi gördü
Sputnik Türkiye
Sabah saatlerinde 30.95 seviyesinden işlem gören dolar, 31 TL'yi test etti. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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Dolar 31 TL'yi gördü
15:29 21.02.2024
(güncellendi:
15:30 21.02.2024
)
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Döviz
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Ayrıntılar geliyor
Sabah saatlerinde 30.95 seviyesinden işlem gören dolar, 31 TL'yi test etti.
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