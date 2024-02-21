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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dolar 31 TL sınırında
Dolar 31 TL sınırında
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 30.94 liradan, euro 33.4540 liradan güne başladı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 30,94 liradan alınan dolar, 30,95 liradan satılıyor. 33,4520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,4540 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,9060 lira, euronun satış fiyatı ise 33,4390 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 19, çeyrek altın 3 bin 271 lira, Cumhuriyet altını 13 bin 43 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 29 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.344 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.04 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.04 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.739 dolar seviyesinde.
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Dolar 31 TL sınırında

09:41 21.02.2024 (güncellendi: 10:20 21.02.2024)
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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İstanbul serbest piyasada dolar 30.94 liradan, euro 33.4540 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,94 liradan alınan dolar, 30,95 liradan satılıyor. 33,4520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,4540 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,9060 lira, euronun satış fiyatı ise 33,4390 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 2 bin 19, çeyrek altın 3 bin 271 lira, Cumhuriyet altını 13 bin 43 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 29 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.344 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 82.04 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.04 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.739 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
EKONOMİ
Dolar 31 TL'ye dayandı
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