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Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240220/dolar-31-tlye-dayandi-1080908707.html
Dolar 31 TL'ye dayandı
Dolar 31 TL'ye dayandı
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 30,8790 liradan, euro 33,2510 liradan güne başladı. Dolar şu sıralarda ise 30.90 lirayı geçti ve 31 TL sınırına yaklaştı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 30,8770 liradan alınan dolar, 30,8790 liradan satılıyor. 33,2490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,2510 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,8690 lira, avronun satış fiyatı ise 33,2380 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 7, çeyrek altın 3 bin 252 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 972 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 21 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.229 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.28 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.28 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.850 dolar seviyesinde.
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Dolar 31 TL'ye dayandı

11:04 20.02.2024
© AFP 2023Dolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AFP 2023
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,8790 liradan, euro 33,2510 liradan güne başladı. Dolar şu sıralarda ise 30.90 lirayı geçti ve 31 TL sınırına yaklaştı.
Serbest piyasada 30,8770 liradan alınan dolar, 30,8790 liradan satılıyor. 33,2490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,2510 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,8690 lira, avronun satış fiyatı ise 33,2380 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 2 bin 7, çeyrek altın 3 bin 252 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 972 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 21 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.229 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 83.28 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.28 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.850 dolar seviyesinde.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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