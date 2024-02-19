https://sputniknews.com.tr/20240219/gram-altinda-artis-surecek-mi-1080868145.html
Gram altında artış sürecek mi?
Gram altında artış sürecek mi?
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 30,8640 liradan, euro 33,2790 liradan haftaya başladı. Altında fiyatlarına yönelik ise İslam Memiş "yukarı yönlü hareketler... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T09:26+0300
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Serbest piyasada 30,8620 liradan alınan dolar, 30,8640 liradan satılıyor. 33,2770 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,2790 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 30,8290 lira, euronun satış fiyatı ise 33,1280 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 5, çeyrek altın 3 bin 248 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 953 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 21 dolardan başladı.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına yönelik tahminlerini şöyle açıkladı:Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.250 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.54 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.54 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 52.376 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, altın, kripto
dolar, dolar/tl, euro, altın, kripto
Gram altında artış sürecek mi?
09:26 19.02.2024 (güncellendi: 09:28 19.02.2024)
İstanbul serbest piyasada dolar 30,8640 liradan, euro 33,2790 liradan haftaya başladı. Altında fiyatlarına yönelik ise İslam Memiş "yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyoruz" dedi.
Serbest piyasada 30,8620 liradan alınan dolar, 30,8640 liradan satılıyor. 33,2770 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,2790 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 30,8290 lira, euronun satış fiyatı ise 33,1280 lira olmuştu.
Gram altın 2 bin 5, çeyrek altın 3 bin 248 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 953 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 21 dolardan başladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına yönelik tahminlerini şöyle açıkladı:
"Gram altın TL fiyatı tarafında 2040-2070 lira aralığını takip ediyorduk. Geçen hafta 2040 lira seviyesine kadar geriledi. Ancak haftayı 2077 lira seviyesinden tamamladı. Ve cuma günü gram altın Kapalıçarşı'da 2085 lirayı görerek yeni bir rekora imza atmış oldu. 2077 lira seviyesinde olan gram altının ilk hedefi 2090 lira. Dolar güçlü duruşunu korumaya devam ettirdiği için gram altındaki düşüşler kalıcı değil. O yüzden yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyoruz."
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.250 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 82.54 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.54 dolardan işlem görüyor.
Kripto para birimi Bitcoin bugün 52.376 dolar seviyesinde.