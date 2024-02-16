https://sputniknews.com.tr/20240216/dolartlde-yukselis-devam-ediyor-1080788040.html

Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor

Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 30,8140 liradan, euro 33,1600 liradan güne başladı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T09:37+0300

2024-02-16T09:37+0300

2024-02-16T09:37+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

bitcoin

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Serbest piyasada 30,8120 liradan alınan dolar, 30,8140 liradan satılıyor. 33,1580 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,1600 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,7430 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0960 lira olmuştuGram altın ne kadar?Gram altın 1983, çeyrek altın 3 bin 214 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 818 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 3 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.242 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.88 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.88 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 52.134 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240215/bitcoin-26-ayin-zirvesini-gordu-52-bin-dolar-seviyesini-asti-1080769625.html

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