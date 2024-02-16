https://sputniknews.com.tr/20240216/dolartlde-yukselis-devam-ediyor-1080788040.html
Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor
Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 30,8140 liradan, euro 33,1600 liradan güne başladı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T09:37+0300
2024-02-16T09:37+0300
2024-02-16T09:37+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
bitcoin
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Serbest piyasada 30,8120 liradan alınan dolar, 30,8140 liradan satılıyor. 33,1580 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,1600 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,7430 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0960 lira olmuştuGram altın ne kadar?Gram altın 1983, çeyrek altın 3 bin 214 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 818 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 3 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.242 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.88 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.88 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 52.134 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240215/bitcoin-26-ayin-zirvesini-gordu-52-bin-dolar-seviyesini-asti-1080769625.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, bitcoin
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, bitcoin
Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor
İstanbul serbest piyasada dolar 30,8140 liradan, euro 33,1600 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,8120 liradan alınan dolar, 30,8140 liradan satılıyor. 33,1580 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,1600 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,7430 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0960 lira olmuştu
Gram altın 1983, çeyrek altın 3 bin 214 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 818 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 3 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.242 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 82.88 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.88 dolardan işlem görüyor.
Kripto para birimi Bitcoin bugün 52.134 dolar seviyesinde.