https://sputniknews.com.tr/20240223/istanbul-icin-kentsel-donusum-destegi-resmi-gazetede-1081019864.html
İstanbul'da kentsel dönüşüm kararı Resmi Gazete'de
İstanbul'da kentsel dönüşüm kararı Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T01:30+0300
2024-02-23T01:30+0300
2024-02-23T01:34+0300
türkiye
resmî gazete
resmi gazete
kentsel dönüşüm
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İstanbul ilinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.Karara göre hak sahibine bir konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi; bir iş yeri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi; diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231223/istanbulda-kentsel-donusum-toplantisi-basladi-konut-yenilenmesi-nasil-olacak-1078843179.html
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resmî gazete, resmi gazete, kentsel dönüşüm
resmî gazete, resmi gazete, kentsel dönüşüm
İstanbul'da kentsel dönüşüm kararı Resmi Gazete'de
01:30 23.02.2024 (güncellendi: 01:34 23.02.2024)
İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
İstanbul ilinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre hak sahibine bir konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi; bir iş yeri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi; diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilecek.