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İstanbul'da kentsel dönüşüm kararı Resmi Gazete'de
İstanbul'da kentsel dönüşüm kararı Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul ilinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.Karara göre hak sahibine bir konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi; bir iş yeri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi; diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231223/istanbulda-kentsel-donusum-toplantisi-basladi-konut-yenilenmesi-nasil-olacak-1078843179.html
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resmî gazete, resmi gazete, kentsel dönüşüm

İstanbul'da kentsel dönüşüm kararı Resmi Gazete'de

01:30 23.02.2024 (güncellendi: 01:34 23.02.2024)
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
İstanbul ilinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre hak sahibine bir konut için 700 bin TL’ye kadar hibe, 700 bin TL’ye kadar kredi; bir iş yeri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi; diğer her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilecek.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
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İstanbul'da kentsel dönüşüm toplantısı başladı: Konut yenilenmesi nasıl olacak?
23 Aralık 2023, 14:38
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