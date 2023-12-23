https://sputniknews.com.tr/20231223/istanbulda-kentsel-donusum-toplantisi-basladi-konut-yenilenmesi-nasil-olacak-1078843179.html

İstanbul'da kentsel dönüşüm toplantısı başladı: Konut yenilenmesi nasıl olacak?

İstanbul'da kentsel dönüşüm toplantısı başladı: Konut yenilenmesi nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı programla İstanbul'un dönüşüm planını açıklayacak. Programda... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T14:38+0300

2023-12-23T14:38+0300

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türkiye

istanbul

recep tayyip erdoğan

kentsel dönüşüm

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Deprem felaketlerinin ardından İstanbul'da sağlıksız konut stokunu dönüştürmek için hızlandırılan kentsel dönüşüm çalışmalarına çıkarılan yasa ile farklı bir boyut kazandırıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı programla İstanbul'un dönüşüm planını açıklayacak. Plan doğrultusunda önce yüksek riskli ve riskli sınıfta bulunan yaklaşık 700 bin bina dönüştürülecek. Ardından ise binaların ömürlerine göre konutlar sırasıyla dönüşüm kapsamına alınacak.

https://sputniknews.com.tr/20231223/erdogan-yarisi-bizden-kampanyasi-ile-toplamda-350-bin-konutun-donusumunu-gerceklestirecegiz-1078843308.html

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istanbul, recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm