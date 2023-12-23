https://sputniknews.com.tr/20231223/istanbulda-kentsel-donusum-toplantisi-basladi-konut-yenilenmesi-nasil-olacak-1078843179.html
İstanbul'da kentsel dönüşüm toplantısı başladı: Konut yenilenmesi nasıl olacak?
İstanbul'da kentsel dönüşüm toplantısı başladı: Konut yenilenmesi nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı programla İstanbul'un dönüşüm planını açıklayacak. Programda... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T14:38+0300
2023-12-23T14:38+0300
2023-12-23T14:49+0300
türkiye
istanbul
recep tayyip erdoğan
kentsel dönüşüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075068491_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_4e647bb12acb88356f5a753d55305a49.jpg
Deprem felaketlerinin ardından İstanbul'da sağlıksız konut stokunu dönüştürmek için hızlandırılan kentsel dönüşüm çalışmalarına çıkarılan yasa ile farklı bir boyut kazandırıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı programla İstanbul'un dönüşüm planını açıklayacak. Plan doğrultusunda önce yüksek riskli ve riskli sınıfta bulunan yaklaşık 700 bin bina dönüştürülecek. Ardından ise binaların ömürlerine göre konutlar sırasıyla dönüşüm kapsamına alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20231223/erdogan-yarisi-bizden-kampanyasi-ile-toplamda-350-bin-konutun-donusumunu-gerceklestirecegiz-1078843308.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075068491_109:0:756:485_1920x0_80_0_0_448e1136760b64a4fdabbc899c7f38a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm
istanbul, recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm
İstanbul'da kentsel dönüşüm toplantısı başladı: Konut yenilenmesi nasıl olacak?
14:38 23.12.2023 (güncellendi: 14:49 23.12.2023)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı programla İstanbul'un dönüşüm planını açıklayacak. Programda; İstanbul'un üç aşamalı dönüşüm planı, yeni kira miktarı ve Yarısı Bizden Kampanyası destekleri de gündeme gelecek.
Deprem felaketlerinin ardından İstanbul'da sağlıksız konut stokunu dönüştürmek için hızlandırılan kentsel dönüşüm çalışmalarına çıkarılan yasa ile farklı bir boyut kazandırıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı programla İstanbul'un dönüşüm planını açıklayacak. Plan doğrultusunda önce yüksek riskli ve riskli sınıfta bulunan yaklaşık 700 bin bina dönüştürülecek. Ardından ise binaların ömürlerine göre konutlar sırasıyla dönüşüm kapsamına alınacak.