https://sputniknews.com.tr/20231223/erdogan-yarisi-bizden-kampanyasi-ile-toplamda-350-bin-konutun-donusumunu-gerceklestirecegiz-1078843308.html

Erdoğan: İstanbul'dan başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek olan adayımızı açıklayacağız

Erdoğan: İstanbul'dan başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek olan adayımızı açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşümüne ilişkin yol haritasını açıklıyor. Bu kapsamda sürecin başlamasıyla megakentte yüz binlerce... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T14:47+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuşuyor."Yarısı Bizden Kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz yoğun teveccüh gösterdi, bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm başvurusu yapıldı" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Vatandaşımız 1.5 milyon TL'lik destekle evini yapacak''Rezerv alanlara konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız'2012'de kentsel dönüşüm yasasını çıkardıklarını ve 2 milyon 200 bin bölümün dönüşümünü tamamladıklarını belirten Erdoğan şunları aktardı:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?

https://sputniknews.com.tr/20231223/istanbulda-kentsel-donusum-toplantisi-basladi-konut-yenilenmesi-nasil-olacak-1078843179.html

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