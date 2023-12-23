https://sputniknews.com.tr/20231223/erdogan-yarisi-bizden-kampanyasi-ile-toplamda-350-bin-konutun-donusumunu-gerceklestirecegiz-1078843308.html
Erdoğan: İstanbul'dan başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek olan adayımızı açıklayacağız
Erdoğan: İstanbul'dan başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek olan adayımızı açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşümüne ilişkin yol haritasını açıklıyor. Bu kapsamda sürecin başlamasıyla megakentte yüz binlerce... 23.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-23T14:47+0300
2023-12-23T14:47+0300
2023-12-23T15:14+0300
türkiye
istanbul
deprem
konut
toplu konut
konut fiyatları
kira
recep tayyip erdoğan
marmara depremi
kentsel dönüşüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/17/1078843693_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_37419e4c82bd3f49d12742e358d043a0.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuşuyor."Yarısı Bizden Kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz yoğun teveccüh gösterdi, bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm başvurusu yapıldı" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Vatandaşımız 1.5 milyon TL'lik destekle evini yapacak''Rezerv alanlara konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız'2012'de kentsel dönüşüm yasasını çıkardıklarını ve 2 milyon 200 bin bölümün dönüşümünü tamamladıklarını belirten Erdoğan şunları aktardı:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
https://sputniknews.com.tr/20231223/istanbulda-kentsel-donusum-toplantisi-basladi-konut-yenilenmesi-nasil-olacak-1078843179.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/17/1078843693_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_729ac9eb630b7d83ab33961fd05edb2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, deprem, konut, toplu konut, konut fiyatları, kira, recep tayyip erdoğan, marmara depremi, kentsel dönüşüm
istanbul, deprem, konut, toplu konut, konut fiyatları, kira, recep tayyip erdoğan, marmara depremi, kentsel dönüşüm
Erdoğan: İstanbul'dan başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek olan adayımızı açıklayacağız
14:47 23.12.2023 (güncellendi: 15:14 23.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşümüne ilişkin yol haritasını açıklıyor. Bu kapsamda sürecin başlamasıyla megakentte yüz binlerce konut yenilenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
'nda düzenlenen 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuşuyor.
"Yarısı Bizden Kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz yoğun teveccüh gösterdi, bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm başvurusu yapıldı" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
'Vatandaşımız 1.5 milyon TL'lik destekle evini yapacak'
Vatandaşımız 1.5 milyon TL'lik destekle evini yapacak. Deprem konusunu önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Depreme hazırlık yapmak tercihten öte zorunluluktur.
1.5 milyon liralık desteğin 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir.
Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir.
Kentsel Dönüşüm Kanunla ne vatandaşın evine el konulması ne insanımızın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.
'Rezerv alanlara konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız'
2012'de kentsel dönüşüm yasasını çıkardıklarını ve 2 milyon 200 bin bölümün dönüşümünü tamamladıklarını belirten Erdoğan şunları aktardı:
"TOKİ'nin lokomotifliğinde Türkiye'nin konut stokunu yenilemeye devam edeceğiz. İstanbul'da 600 bin bağımsız bölüm süratle dönüştürmek zorunda. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir. Rezerv alanlara konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ne zaman açıklanacak?
"İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacak, hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız. İstanbul'dan başka hiçbir şeyi gözü görmeyecek, İstanbul'u emanet bilip sahip çıkacak, Fatih'in yadigarı aziz İstanbul'u sahiplenecek adayımızı yakında açıklayacağız"