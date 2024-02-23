https://sputniknews.com.tr/20240223/israilin-pariste-yapilacak-esir-takasi-muzakerelerine-heyet-gonderecegi-bildirildi-1081020310.html
İsrail'in Paris'te yapılacak esir takası müzakerelerine heyet göndereceği bildirildi
İsrail'in Paris'te yapılacak esir takası müzakerelerine heyet göndereceği bildirildi
Sputnik Türkiye
İsrail yönetiminin, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılması planlanan dolaylı müzakerelere heyet... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T02:49+0300
2024-02-23T02:49+0300
2024-02-23T02:49+0300
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Yerel basında çıkan haberlerde, Savaş Kabinesi'nin Paris'teki müzakerelere heyet göndermeyi kabul ettiği belirtildi.İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Paris'te yapılacak müzakerelere ABD, Mısır, Katar'ın yanı sıra İsrailli yetkililerin katılması bekleniyor.ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi, Beyaz Saray'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un bugün yaptığı İsrail ziyaretinde Tel Aviv yönetiminden Paris'teki müzakerelere heyet göndermesini istediğini yazmıştı.Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240223/israil-ordusu-gazzenin-orta-kesimlerini-hedef-alarak-en-az-40-filistinliyi-oldurdu-1081019238.html
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israil, israil-filistin, abd, abd, esir, esir takası, fransa, paris, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, ortadoğu
israil, israil-filistin, abd, abd, esir, esir takası, fransa, paris, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, ortadoğu
İsrail'in Paris'te yapılacak esir takası müzakerelerine heyet göndereceği bildirildi
İsrail yönetiminin, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılması planlanan dolaylı müzakerelere heyet göndereceği aktarıldı.
Yerel basında çıkan haberlerde, Savaş Kabinesi'nin Paris'teki müzakerelere heyet göndermeyi kabul ettiği belirtildi.
İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Paris'te yapılacak müzakerelere ABD, Mısır, Katar'ın yanı sıra İsrailli yetkililerin katılması bekleniyor.
ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi, Beyaz Saray'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un bugün yaptığı İsrail ziyaretinde Tel Aviv yönetiminden Paris'teki müzakerelere heyet göndermesini istediğini yazmıştı.
Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.
İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.
Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir olduğu belirtiliyor.