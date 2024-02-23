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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240223/israil-ordusu-gazzenin-orta-kesimlerini-hedef-alarak-en-az-40-filistinliyi-oldurdu-1081019238.html
İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerini hedef alarak en az 40 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerini hedef alarak en az 40 Filistinliyi öldürdü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin evlerine düzenlediği saldırıda, en az 40 Filistinlinin öldürüldüğü... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T00:54+0300
2024-02-23T00:54+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
gazze şeridi
gazze
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları Deyr el-Belah'ta sivillere ait 4 evi bombardımana tutarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Şu ana kadar 40 kişi öldürüldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ı çocuk ve kadınlardan oluşuyor" ifadesine yer verildi.İsrail'in Gazze'de işlemeye devam ettiği suçlardan ABD yönetimi ile uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, dünya ülkelerine seslenildi.Açıklamada, "Özgür dünya ülkelerine, İsrail işgal ordusunun sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı yürüttüğü soykırım savaşını derhal ve acilen durdurma çağrısı yapıyoruz" denildi.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentindeki Ebu Arif Caddesi'nde "el-Attar" ailesinin, Zevayide bölgesinde de "Yaği" ailesinin evlerini hedef aldığı, hayatını kaybedenlerden çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli yaşamını yitirdi.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20240222/japonyadan-gazze-seridine-yeni-insani-yardim-karari-1080982694.html
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İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerini hedef alarak en az 40 Filistinliyi öldürdü

00:54 23.02.2024
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail ordusu askeri Gazze Şeridi saldırı
İsrail ordusu askeri Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin evlerine düzenlediği saldırıda, en az 40 Filistinlinin öldürüldüğü, çoğu kadın ve çocuk 100'ünün de yaralandığı belirtildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları Deyr el-Belah'ta sivillere ait 4 evi bombardımana tutarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Şu ana kadar 40 kişi öldürüldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ı çocuk ve kadınlardan oluşuyor" ifadesine yer verildi.
İsrail'in Gazze'de işlemeye devam ettiği suçlardan ABD yönetimi ile uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, dünya ülkelerine seslenildi.
Açıklamada, "Özgür dünya ülkelerine, İsrail işgal ordusunun sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı yürüttüğü soykırım savaşını derhal ve acilen durdurma çağrısı yapıyoruz" denildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentindeki Ebu Arif Caddesi'nde "el-Attar" ailesinin, Zevayide bölgesinde de "Yaği" ailesinin evlerini hedef aldığı, hayatını kaybedenlerden çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
Japonya’da Gazze Şeridi'ne destek gösterileri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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