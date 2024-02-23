https://sputniknews.com.tr/20240223/ispanyada-14-katli-binada-feci-yangin-asker-yardima-cagirildi--1081024548.html

İspanya'da 14 katlı binada feci yangın: Asker yardıma çağırıldı

İspanya'da 14 katlı binada feci yangın: Asker yardıma çağırıldı

Sputnik Türkiye

İspanya’nın Valencia kentinde 14 katlı bir binada çıkan yangında en az 4 kişi hayatını kaybetti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T09:30+0300

2024-02-23T09:30+0300

2024-02-23T09:30+0300

dünya

ispanya

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ölüm

yangın söndürme

pedro sanchez

ispanya başbakanı pedro sanchez

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İspanya’nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi’nde 14 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Binada yaşayanlar, balkonlarda kurtarılmayı bekledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, binanın karşısına yaralılar için sahra hastanesi kuruldu. Yetkililer, ilk olarak yangında 7 kişinin yaralandığını belirtse de güncel olarak en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin ise kurtarıldığını belirtti. Yangın, binanın bitişiğindeki başka bir binaya da sıçrarken, halka bölgeden uzak durması çağrısı yapıldı. Görgü tanıkları, yangının hızla yayıldığını, bunun nedeninin binanın dış cephesinde kullanılan malzemeden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.Valencia Belediye Başkanı Maria Jose Catala yaptığı açıklamada, "Acil durum ekiplerinin işini yapmasına izin vermek için lütfen yangın alanından uzak durun” ifadelerini kullandı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, "Valencia'da bir binada meydana gelen korkunç yangın karşısında dehşete düştüm. Yangından etkilenen tüm insanlara dayanışma duygularımı ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum” dedi.Binada 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangının gece saatlerinde uzun süre söndürülemediği belirtildi.

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ispanya, yangın, ölüm, yangın söndürme, pedro sanchez, ispanya başbakanı pedro sanchez