https://sputniknews.com.tr/20240203/kurtlar-vadisi-dizisindeki-unlu-asmali-kahvesinde-yangin-cikti--1080341573.html

Kurtlar Vadisi dizisindeki ünlü asmalı kahvesinde yangın çıktı

Kurtlar Vadisi dizisindeki ünlü asmalı kahvesinde yangın çıktı

Maltepe'de bulunan ve Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü sahnelerinden birinin çekildiği tarihi kıraathane alevlere teslim oldu. Yangında dumandan etkilenen iki... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T12:08+0300

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Yangın Maltepe'de Yalı Mahallesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde bulunan ve bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinin ünlü sahnelerinden birinin çekildiği tek katlı tarihi kıraathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıraathanenin çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyürken dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın esnasında kıraathanenin üst kısmında kalan iki kişi kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma yürüttü.Alevler kıraathanenin bitişiğinde bulunan restorana da sıçrayarak maddi hasara sebep oldu. Çıkan yangında, kıraathanede büyük çapta hasar meydana gelirken çatıda kısmi çökme meydana geldi. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tarihi kıraathanede çıkan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Yangın hakkında konuşan Mustafa Gökçen, "Yangın sabah dokuz gibi çıktı fakat neden çıktığını bilmiyorum. Burası tarihi bir kıraathanedir. Eski Rumlardan kalma bir kahvedir. Çatıdan çıktığı söyleniyor yangının" dedi.Abdurrahman Bozkurt, "Kahvede yatanlar vardı galiba, içeride bir şey mi yaptılar ben de bilmiyorum. Asmalı kahvede çıktı yangın" dedi.

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