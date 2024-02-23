https://sputniknews.com.tr/20240223/fenerbahcenin-uefa-avrupa-konferans-ligi-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1081026466.html

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren ve son 16 turu için play-off'ların tamamlanmasını bekleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T11:01+0300

2024-02-23T11:01+0300

2024-02-23T11:01+0300

spor

fenerbahçe

rakip

maç

futbol

uefa avrupa konferans ligi

çekiliş

kura

kura çekimi

uefa avrupa ligi kura çekimi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074729742_0:96:2835:1691_1920x0_80_0_0_5490f34155fb6c8a333a80d299bc8922.jpg

Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi, 23 Şubat Cuma günü (bugün) saat 15:00'te başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayan ve direkt adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe, play-off'ta tur atlayanlarla karşılaşacak.Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Dinamo Zagreb, Ajax, Servette, Olympiakos, Sturm Graz, Molde ve Union Saint-Gilloise oldu.UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak.

https://sputniknews.com.tr/20240223/galatasaray-prag-maci-sonunda-saha-karisti-okan-buruka-kirmizi-kart-cikti-1081020780.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, rakip, maç, futbol, uefa avrupa konferans ligi, çekiliş, kura, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi