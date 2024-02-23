https://sputniknews.com.tr/20240223/fenerbahcenin-uefa-avrupa-konferans-ligi-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1081026466.html
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren ve son 16 turu için play-off'ların tamamlanmasını bekleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T11:01+0300
2024-02-23T11:01+0300
2024-02-23T11:01+0300
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uefa avrupa konferans ligi
çekiliş
kura
kura çekimi
uefa avrupa ligi kura çekimi
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Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi, 23 Şubat Cuma günü (bugün) saat 15:00'te başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayan ve direkt adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe, play-off'ta tur atlayanlarla karşılaşacak.Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Dinamo Zagreb, Ajax, Servette, Olympiakos, Sturm Graz, Molde ve Union Saint-Gilloise oldu.UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak.
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fenerbahçe, rakip, maç, futbol, uefa avrupa konferans ligi, çekiliş, kura, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi
fenerbahçe, rakip, maç, futbol, uefa avrupa konferans ligi, çekiliş, kura, kura çekimi, uefa avrupa ligi kura çekimi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren ve son 16 turu için play-off'ların tamamlanmasını bekleyen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi bugün (Cuma) yapılacak.
Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi, 23 Şubat Cuma günü (bugün) saat 15:00'te başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayan ve direkt adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe, play-off'ta tur atlayanlarla karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Dinamo Zagreb, Ajax, Servette, Olympiakos, Sturm Graz, Molde ve Union Saint-Gilloise oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak.