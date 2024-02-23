https://sputniknews.com.tr/20240223/fatih-erbakan-partimiz-31-mart-secimlerinin-yildizi-olacak-1081042263.html
Fatih Erbakan: Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak
Fatih Erbakan: Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak
Sputnik Türkiye
Ümraniye’de parti standını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu. Erbakan, “Yeniden Refah Partimiz 31 Mart... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T18:13+0300
2024-02-23T18:13+0300
2024-02-23T18:15+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ümraniye
yeniden refah partisi
esnaf
seçim
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye’de parti standını ziyaret etti.Parti standında konuşan Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak. Adaylarımız esnaf ziyaretinde adım atamıyor. Sarılanlar, dua edenler, tanışmak isteyenler, fotoğraf çektirenler, ‘artık umudumuz sizsiniz, değişim vakti geldi, bundan sonra adresimiz Yeniden Refah diyen’ boyunlarına sarılan halkımızla iç içe bu çalışmaları yürütüyorlar” dedi.'Üye sayımız 442 bin 800 sayısına ulaştı'Üye sayılarına değinen Erbakan, “Yeniden Refah Partimizin üye sayısındaki muazzam artış dün akşam itibariyle üye sayımız 442 bin 800 sayısına ulaştı. Eldeki forumların girilmesiyle pazartesi gününe kadar 450 bini geçer ve Allah’ın izniyle seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz İnşallah. 500 bin üye sayısına ulaştığımız zaman, Türkiye’nin 3’üncü büyük siyasi partisi haline geleceğiz. 31 Martta yerel yönetimlerde iktidar, arkasında 2028’de iktidar olacağız İnşallah” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240223/fatih-erbakan-istanbulda-ak-partiyi-destekleme-sartlarini-acikladi-1081026095.html
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ümraniye, yeniden refah partisi, esnaf, seçim
ümraniye, yeniden refah partisi, esnaf, seçim
Fatih Erbakan: Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak
18:13 23.02.2024 (güncellendi: 18:15 23.02.2024)
Ümraniye’de parti standını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu. Erbakan, “Yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak. Adaylarımız esnaf ziyaretinde adım atamıyor” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye’de parti standını ziyaret etti.
Parti standında konuşan Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinin yıldızı olacak. Adaylarımız esnaf ziyaretinde adım atamıyor. Sarılanlar, dua edenler, tanışmak isteyenler, fotoğraf çektirenler, ‘artık umudumuz sizsiniz, değişim vakti geldi, bundan sonra adresimiz Yeniden Refah diyen’ boyunlarına sarılan halkımızla iç içe bu çalışmaları yürütüyorlar” dedi.
'Üye sayımız 442 bin 800 sayısına ulaştı'
Üye sayılarına değinen Erbakan, “Yeniden Refah Partimizin üye sayısındaki muazzam artış dün akşam itibariyle üye sayımız 442 bin 800 sayısına ulaştı. Eldeki forumların girilmesiyle pazartesi gününe kadar 450 bini geçer ve Allah’ın izniyle seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz İnşallah. 500 bin üye sayısına ulaştığımız zaman, Türkiye’nin 3’üncü büyük siyasi partisi haline geleceğiz. 31 Martta yerel yönetimlerde iktidar, arkasında 2028’de iktidar olacağız İnşallah” şeklinde konuştu.