https://sputniknews.com.tr/20240223/fatih-erbakan-istanbulda-ak-partiyi-destekleme-sartlarini-acikladi-1081026095.html
Fatih Erbakan İstanbul'da AK Parti'yi destekleme şartlarını açıkladı
Fatih Erbakan İstanbul'da AK Parti'yi destekleme şartlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul’a AK Parti ile anlaşamayan Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, kulislere de yansıyan... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T10:06+0300
2024-02-23T10:06+0300
2024-02-23T10:06+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
fatih erbakan
ak parti
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tv100 Özel yayınında Gürkan Hacır, Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. Fatih Erbakan, İstanbul'da AK Parti'yi desteklemek için ne istediklerini, "Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir belediyesinde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu Yakasında bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik” sözleriyle açıkladı.Gazeteci Gürkan Hacır'ın "Arnavutköy ve Sultanbeyli değil mi?" sorusu üzerine Erbakan, "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten ‘Peki verelim nereyi istiyorsunuz?’ demedikleri için ilçe isimleri çok konuşamadık" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240223/nasuh-mahruki-besiktas-bagimsiz-belediye-baskan-adayi-oldu-1081024084.html
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, ak parti
yeniden refah partisi, fatih erbakan, ak parti
Fatih Erbakan İstanbul'da AK Parti'yi destekleme şartlarını açıkladı
31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul’a AK Parti ile anlaşamayan Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, kulislere de yansıyan taleplerinin ne olduğunu açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tv100 Özel yayınında Gürkan Hacır, Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. Fatih Erbakan, İstanbul'da AK Parti'yi desteklemek için ne istediklerini, "Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir belediyesinde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu Yakasında bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik” sözleriyle açıkladı.
Gazeteci Gürkan Hacır'ın "Arnavutköy ve Sultanbeyli değil mi?" sorusu üzerine Erbakan, "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten ‘Peki verelim nereyi istiyorsunuz?’ demedikleri için ilçe isimleri çok konuşamadık" ifadelerini kullandı.