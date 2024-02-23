Erdoğan: Dünyanın baş belası enflasyon bizim de canımızı yakıyor
16:33 23.02.2024 (güncellendi: 16:55 23.02.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın baş belası enflasyon bizim de canımızı yakıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de düzenlenen mitingde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Balıkesir'in kimseye borcu yok ama anlaşılan birileri Balıkesir üzerinden borçlanmış.
Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma
CHP kurulan oyunların piyonu haline geldi
Bunlar bütçede engelli değil, eserde engelliler.
Birileri 'son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor
İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar.
Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler ayrı bir facia, kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu
Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın
Dünyanın baş belası enflasyon bizim de canımızı yakıyor