https://sputniknews.com.tr/20240223/ekvador-lideri-rus-techizatini-abdye-vermeyi-reddetmesinin-nedenini-acikladi-rusya-hakliydi-1081030228.html

Ekvador lideri, Rus teçhizatını ABD’ye vermeyi reddetmesinin nedenini açıkladı: Rusya haklıydı

Ekvador lideri, Rus teçhizatını ABD’ye vermeyi reddetmesinin nedenini açıkladı: Rusya haklıydı

Sputnik Türkiye

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, elindeki Rus teçhizatı ABD’ye devretme kararını iptal ettiklerini, çünkü Ukrayna’daki çatışmanın bir parçası olmak... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T11:57+0300

2024-02-23T11:57+0300

2024-02-23T11:57+0300

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Ekvador lideri Naboa, CNN Espanol televizyonuna açıklamasında, ABD’nin Ekvador’dan alınacak silahla ne yapacağını bilmediklerini belirterek, “ABD’nin, bu silahın Ukrayna’daki savaşta kullanılacağını alenen duyurması bizi şaşırttı. Biz bunun bir parçası olmak istemiyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’nın, Ekvador’un elindeki Rus teçhizatı ABD’ye devretme kararına tepki göstererek haklı olduğunu kaydeden Noboa, ülkesinin daha sonra Ukrayna’ya gidebilecek silahı üçüncü ülkelere devretmeyeceğini tekrarladı. Rusya’nın Ekvador’un üçüncü en büyük ticari ortağı olduğunu anımsatan ülke lideri, ayrıca uluslararası hukuku ihlal etmek istemediklerini kaydetti. Daha önce Ekvador Devlet Başkanı Daniel Naboa, sahip oldukları Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararından Moskova’nın tepkisine rağmen vazgeçmeyeceklerini dile getirmişti. Naboa, eski Rus teçhizatı yerine ABD’den 200 milyon dolarlık yeni teçhizat alacaklarını belirtmişti.Rusya, bu kararın uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekerek tepki göstermişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ekvador’un elindeki Rus teçhizatı ABD’ye devretme kararının düşüncesizce ve dış güçlerin büyük baskısı altında alındığını belirtmişti.Daha sonra Rusya’nın Ekvador Büyükelçisi Vladimir Sprinçan, Ekvador'un ABD'ye elindeki Rus teçhizatını devretme kararını iptal ettiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240217/rus-diplomat-ekvador-abdye-rus-techizatini-devretme-kararini-iptal-etti-1080819878.html

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