https://sputniknews.com.tr/20240223/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-enflasyonla-mucadele-ederken-buyumeyi-de-surduruyoruz-surdurecegiz-1081039158.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdüreceğiz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürdüklerine işaret ederek, "Tüketim ağırlıklı bir büyüme değil daha çok yatırım... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T17:49+0300

2024-02-23T17:49+0300

2024-02-23T17:49+0300

türkiye

cevdet yılmaz

cumhurbaşkanı

enflasyon

büyüme

büyüme oranı

ekonomik büyüme

tüketim

yatırım

ihracat

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Manisa programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada makroekonomik ölçekte dünya ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, büyüme ve küresel ticaretteki yavaşlamanın tarihsel ortalamaların altında kaldığını anlatan Yılmaz, Türkiye'nin geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sararken bir yandan da kuzey ve güneyde jeopolitik gerilimler yaşandığını hatırlattı.Yılmaz, Türkiye'nin böyle bir ortamda bile ekonomik olarak büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine dikkati çekerek, Türkiye ekonomisinin dünya ortalamalarının üzerinde büyüme kaydettiğini, 2023'ün ilk 3 çeyreğinde yüzde 4,7 büyümeye ulaşıldığını söyledi.Son çeyrek verilerinin henüz yayımlanmadığını ancak bu çeyrekteki büyüme oranı yüzde 3,7 olsa dahi Orta Vadeli Program'daki yüzde 4,4 hedefinin yakalanacağını bildiren Yılmaz, kişi başına düşen milli gelirin 13 bin dolara yakın seviyeye çıkmasını beklediklerini aktardı.Yılmaz, Türkiye'nin reel ekonomide iyi bir performans sergilediğini, resesyona düşmeden enflasyonla mücadelenin temel öncelikleri olduğunu, yılın ilk ayında yükselen enflasyonun sonraki aylarda kademeli, yıl ortasından sonra da belirgin şekilde düşmesini beklediklerini vurguladı.Para ve maliye politikasındaki yapısal reformlarla enflasyonu kararlı bir şekilde düşüreceklerini dile getiren Yılmaz, "Bunun da özünü şu oluşturuyor; iç tasarruf oranlarımızı arttırmak, tüketimi daha sağlıklı bir seviyede sürdürmek. Tasarruf ederek arttırdığımız kaynakları ise üretken alanlara sevk etmek. Sanayileşme gibi, yatırımlar gibi alanlara bu kaynakları kanalize etmek, büyüme stratejimizin özünü oluşturuyor. Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ama büyümenin kompozisyonunu değiştiriyoruz. Tüketim ağırlıklı bir büyüme değil, daha çok yatırım, ihracat, üretim ağırlıklı bir büyüme yapısı inşa ediyoruz" diye konuştu.'Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz'Cari dengede de iyileştirme çalışmalarının olumlu sonuçlarını aldıklarını ifade eden Yılmaz, 2024'de 60 milyon turist hedefinin gerçekleşeceğine inandığını belirtti.Yılmaz, şöyle devam etti:İstihdam cephesinde ise aralık ayında gelen veriyle birlikte Türkiye'nin 2023 yılını tek haneli işsizlik oranıyla kapattığına işaret eden Yılmaz, Merkez Bankasının rezervlerinin güçlendiğini, bütçe disiplini konusunda kararlı bir şekilde yollarına devam ettiklerini anlattı.Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam ettiklerini hatırlatan Yılmaz, teknolojik içeriği yüksek, cari açığı düşürücü etkisi olan projelere önemli destekler vermeyi sürdürdüklerini, bu projelerin sonuçlanmasıyla Türkiye'nin üst orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna yükseleceğini kaydetti.Yılmaz, Manisa'nın ekonomisiyle Türkiye'ye önemli katkılar sunduğunun altını çizerek, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının Manisa'nın pek çok ilçesinden geçeceğini ve şehrin ekonomisini geliştireceğini, üretime ve yatırıma destek olacağını, kente yeni organize sanayi bölgeleri kazandırmayı, ulaştırma, eğitim ve sağlık altyapı yatırımlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.Toplantıya Vali Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner ile Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek de katıldı.'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi'nde düzenlenen "Hemşehrilerle Buluşma Programı"na da katılan Yılmaz, büyük ve güçlü Türkiye yolunda gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini, geçen yılki iki seçimin ardından pekişen güven ve istikrar zemininde "Türkiye Yüzyılı"na adım attıklarını söyledi.Cumhur İttifakı olarak, ekonomik alanda belirsizliği azaltarak depremin etkilerini de bertaraf etmeyi odaklarına alıp gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, bu süreçte yatırım, istihdam, üretim-ihracat odaklı dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle ilerlediklerini ifade etti.Enflasyonu düşürmek, kamu maliyesini güçlendirmek, ithalata bağımlılığı azaltmak ve cari açıkta kalıcı düşüş sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Yılmaz, "Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz. Attığımız adımlar ve aldığımız kararların göstergelere olumlu yansıdığını da görüyoruz. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sürdürecek güçlü altyapımızı geliştirmektir. Hayat pahalılığı sorununu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabilecek bir iklime sahibiz" diye konuştu.Yılmaz, Türkiye'yi olumsuz etkileyen enflasyonun üstesinden geleceklerine işaret etti.Emeklilerin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, büyüyen ve gelişen Türkiye'de bütün toplumsal kesimlerin bu refahtan daha fazla payını alacağını vurguladı.Ekonomik istikrarı sağlama çalışmalarının yanında yerli ve milli teknoloji hamlesiyle büyük adımlar attıklarına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:Türkiye'nin, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TURKSAT 6A'yı uzaya göndermeye hazırlandığını anlatan Yılmaz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olacaklarını dile getirdi.Türkiye'nin enerji yatırımlarıyla da büyük bir atılım yaptığının altını çizen Yılmaz, enerjide kurulu gücün 22 yılda 32 bin megavattan 107 bin megavata ulaştığına vurgu yaptı.Hükümete yönelik, "Rakamlar üzerinden büyüyor, aslında bir şey değişmedi" diyen muhalif çevrelerin olduğunu aktaran Yılmaz, "İşte Halep oradaysa arşın burada. Parasal olarak bahsetmiyoruz bakın, kurulu güçten bahsediyorum. 32 binden 107 bine çıkmış. Bu ne demektir? İşte bu ülkenin gelişmişliği, kalkınmışlığının en güzel göstergelerinden bir tanesi" ifadelerini kullandı.Yılmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaların devam ettiğini, bulunan petrol ve doğal gaz kaynaklarının da ekonomiye kazandırıldığını belirtti.Keşfedilen kaynaklar ve verimliliği arttırıcı yatırımlarla enerji bağımlılığını en alt düzeye çekmeye çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, bu yönde de kararlılıkla ilerlediklerini kaydetti.'Biz topyekun bir kalkınmaya inanıyoruz'Manisa'nın hem tarımı hem de sanayisiyle ülkenin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkı sunduğuna değinen Yılmaz, "Her ilimiz potansiyelini harekete geçirdiği zaman Türkiye Yüzyılı'nı da inşa etmiş olacağız. Biz topyekun bir kalkınmaya inanıyoruz. Bütün bölgelerimizin, bütün yörelerimizin üstünlüklerini harekete geçirdiğimizde, üretim potansiyelini harekete geçirdiğimizde işte Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir süreci de zaten sürdürmüş oluyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha yüksek demokratik standartlara, daha yüksek kalkınma standartlarına doğru yürümeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Manisa'da Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarına destek isteyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:Programa, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve kentteki hemşehri derneklerinin temsilcileri katıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programın ardından bir kahvehanede vatandaşlarla çay içti ve sohbet etti.Cumhur İttifakı'nın AK Partili Şehzadeler Belediye Başkan adayı Yavuz Kurt ile MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün'ün seçim standına da uğrayan Yılmaz, temaslarının son bölümünde Manisa Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20240223/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-aymnin-can-atalay-kararina-iliskin-aciklama-1081032852.html

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cevdet yılmaz, cumhurbaşkanı, enflasyon, büyüme, büyüme oranı, ekonomik büyüme, tüketim, yatırım, ihracat, ihracat, türkiye