https://sputniknews.com.tr/20240223/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-aymnin-can-atalay-kararina-iliskin-aciklama-1081032852.html
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin CHP ve Atalay’ın avukatlarının... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T13:00+0300
2024-02-23T13:00+0300
2024-02-23T13:00+0300
türkiye
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
adalet
can atalay
anayasa mahkemesi (aym)
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Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Atalay’ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına yönelik başvuru karara bağlandı.AYM’nin kararı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a soruldu.Anayasa Mahkemesi’nin karara ilişkin gerekçeli kararı henüz yayımlamadığına dikkat çeken Bakan Tunç, “Can Atalay’ın milletvekilliği de kesin hüküm nedeniyle düştü. Burada AYM’nin henüz daha gerekçeli kararını görmedik ama burada yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir. Çünkü Anayasa’nın açık hükmü söz konusu. Eğer AYM’nin bu yöndeki kararı, Meclis’te okunan kesin hükmün tartışılması nedeniyleyse burada bu doğru değildir. Kesin hüküm Meclis’te okunmuştur.” ifadelerini kullandı.'Sorunun çözümü Anayasa değişikliği'Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarının, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş Kanunu’nun 50’nci maddesinde “Yeniden yargılamaya karar verir ve yapılacaklara da hükmeder.” ifadeleriyle düzenlendiğini söyleyen Bakan Tunç, “Burada adliye mahkemelerinin görev alanı ve kesin hükmün ortadan kaldırılması usulü, yargılanmanın yenilenmesiyle mümkün olabilecek bir husustur. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu’nun 50’nci maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311’inci maddesinde yapılacak olan değişikliklerle bu sorun ortadan kaldırılabilir. Bu taktir tabii TBMM’nin elindedir.” dedi.
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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, adalet, can atalay, anayasa mahkemesi (aym)
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, adalet, can atalay, anayasa mahkemesi (aym)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama
Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin CHP ve Atalay’ın avukatlarının yaptığı başvuruyu karara bağladı. AYM, “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “AYM yetkisizlik nedeniyle ret kararı vermesi gerekirdi.” dedi.
Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Atalay’ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına yönelik başvuru karara bağlandı.
AYM’nin kararı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a soruldu.
Anayasa Mahkemesi’nin karara ilişkin gerekçeli kararı henüz yayımlamadığına dikkat çeken Bakan Tunç, “Can Atalay’ın milletvekilliği de kesin hüküm nedeniyle düştü. Burada AYM’nin henüz daha gerekçeli kararını görmedik ama burada yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir. Çünkü Anayasa’nın açık hükmü söz konusu. Eğer AYM’nin bu yöndeki kararı, Meclis’te okunan kesin hükmün tartışılması nedeniyleyse burada bu doğru değildir. Kesin hüküm Meclis’te okunmuştur.” ifadelerini kullandı.
'Sorunun çözümü Anayasa değişikliği'
Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarının, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş Kanunu’nun 50’nci maddesinde “Yeniden yargılamaya karar verir ve yapılacaklara da hükmeder.” ifadeleriyle düzenlendiğini söyleyen Bakan Tunç, “Burada adliye mahkemelerinin görev alanı ve kesin hükmün ortadan kaldırılması usulü, yargılanmanın yenilenmesiyle mümkün olabilecek bir husustur. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu’nun 50’nci maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311’inci maddesinde yapılacak olan değişikliklerle bu sorun ortadan kaldırılabilir. Bu taktir tabii TBMM’nin elindedir.” dedi.