https://sputniknews.com.tr/20240223/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-aymnin-can-atalay-kararina-iliskin-aciklama-1081032852.html

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan AYM’nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin CHP ve Atalay’ın avukatlarının... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T13:00+0300

2024-02-23T13:00+0300

2024-02-23T13:00+0300

türkiye

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

adalet

can atalay

anayasa mahkemesi (aym)

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Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Atalay’ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına yönelik başvuru karara bağlandı.AYM’nin kararı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a soruldu.Anayasa Mahkemesi’nin karara ilişkin gerekçeli kararı henüz yayımlamadığına dikkat çeken Bakan Tunç, “Can Atalay’ın milletvekilliği de kesin hüküm nedeniyle düştü. Burada AYM’nin henüz daha gerekçeli kararını görmedik ama burada yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir. Çünkü Anayasa’nın açık hükmü söz konusu. Eğer AYM’nin bu yöndeki kararı, Meclis’te okunan kesin hükmün tartışılması nedeniyleyse burada bu doğru değildir. Kesin hüküm Meclis’te okunmuştur.” ifadelerini kullandı.'Sorunun çözümü Anayasa değişikliği'Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarının, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş Kanunu’nun 50’nci maddesinde “Yeniden yargılamaya karar verir ve yapılacaklara da hükmeder.” ifadeleriyle düzenlendiğini söyleyen Bakan Tunç, “Burada adliye mahkemelerinin görev alanı ve kesin hükmün ortadan kaldırılması usulü, yargılanmanın yenilenmesiyle mümkün olabilecek bir husustur. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu’nun 50’nci maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311’inci maddesinde yapılacak olan değişikliklerle bu sorun ortadan kaldırılabilir. Bu taktir tabii TBMM’nin elindedir.” dedi.

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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, adalet, can atalay, anayasa mahkemesi (aym)