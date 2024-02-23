https://sputniknews.com.tr/20240223/cinden-ingiltereye-yaptirim-tepkisi-gereken-tedbirler-alinacak-1081026503.html
Çin’den İngiltere’ye ‘yaptırım’ tepkisi: Gereken tedbirler alınacak
Çin’den İngiltere’ye ‘yaptırım’ tepkisi: Gereken tedbirler alınacak
Sputnik Türkiye
Çin’in Londra Büyükelçiliği, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına Çinli şirketleri dahil etmesine tepki gösterdi. Pekin’in, tüm şirketlerinin... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T10:31+0300
2024-02-23T10:31+0300
2024-02-23T10:31+0300
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ingiltere
rusya
yaptırım
ekonomik yaptırım
ukrayna krizi
büyükelçilik
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İngiltere, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişlettiğini duyurarak ‘kara listeye’ Çin merkezli üç şirketi dahil etmişti.Bu karara tepki veren Çin’in Londra Büyükelçiliği, bu yaptırımların tek taraflı eylem ve uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekerek Pekin’in buna “kararlı bir şekilde karşı çıktığını” kaydetti.Büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Çin, gerekli önlemleri alacak ve şirketlerimizin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacak. Çin’in, çıkarlarına zarar verecek her türlü eyleme kararlılıkla karşı koyacağı konusunda İngiliz tarafını uyarıyoruz” ifadesine yer verildi.Çin’in, Ukrayna meselesinde her zaman objektif ve adil bir duruş sergilediği, aktif şekilde siyasi çözüm ve müzakereleri savunduğu vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/putin-ve-cin-lideri-si-filistin-ve-ukraynayi-gorustu-1080541552.html
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çin, londra, ingiltere, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, ukrayna krizi, büyükelçilik
çin, londra, ingiltere, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, ukrayna krizi, büyükelçilik
Çin’den İngiltere’ye ‘yaptırım’ tepkisi: Gereken tedbirler alınacak
Çin’in Londra Büyükelçiliği, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına Çinli şirketleri dahil etmesine tepki gösterdi. Pekin’in, tüm şirketlerinin haklarını ve çıkarlarını korumak için her şey yapacağı belirtildi.
İngiltere, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişlettiğini duyurarak ‘kara listeye’ Çin merkezli üç şirketi dahil etmişti.
Bu karara tepki veren Çin’in Londra Büyükelçiliği, bu yaptırımların tek taraflı eylem ve uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekerek Pekin’in buna “kararlı bir şekilde karşı çıktığını” kaydetti.
Büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Çin, gerekli önlemleri alacak ve şirketlerimizin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacak. Çin’in, çıkarlarına zarar verecek her türlü eyleme kararlılıkla karşı koyacağı konusunda İngiliz tarafını uyarıyoruz” ifadesine yer verildi.
Çin’in, Ukrayna meselesinde her zaman objektif ve adil bir duruş sergilediği, aktif şekilde siyasi çözüm ve müzakereleri savunduğu vurgulandı.