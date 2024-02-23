https://sputniknews.com.tr/20240223/cinden-ingiltereye-yaptirim-tepkisi-gereken-tedbirler-alinacak-1081026503.html

Çin’den İngiltere’ye ‘yaptırım’ tepkisi: Gereken tedbirler alınacak

Çin’den İngiltere’ye ‘yaptırım’ tepkisi: Gereken tedbirler alınacak

Sputnik Türkiye

Çin’in Londra Büyükelçiliği, İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına Çinli şirketleri dahil etmesine tepki gösterdi. Pekin’in, tüm şirketlerinin... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T10:31+0300

2024-02-23T10:31+0300

2024-02-23T10:31+0300

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İngiltere, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını genişlettiğini duyurarak ‘kara listeye’ Çin merkezli üç şirketi dahil etmişti.Bu karara tepki veren Çin’in Londra Büyükelçiliği, bu yaptırımların tek taraflı eylem ve uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekerek Pekin’in buna “kararlı bir şekilde karşı çıktığını” kaydetti.Büyükelçiliğin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Çin, gerekli önlemleri alacak ve şirketlerimizin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacak. Çin’in, çıkarlarına zarar verecek her türlü eyleme kararlılıkla karşı koyacağı konusunda İngiliz tarafını uyarıyoruz” ifadesine yer verildi.Çin’in, Ukrayna meselesinde her zaman objektif ve adil bir duruş sergilediği, aktif şekilde siyasi çözüm ve müzakereleri savunduğu vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240208/putin-ve-cin-lideri-si-filistin-ve-ukraynayi-gorustu-1080541552.html

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çin, londra, ingiltere, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, ukrayna krizi, büyükelçilik