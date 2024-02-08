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https://sputniknews.com.tr/20240208/putin-ve-cin-lideri-si-filistin-ve-ukraynayi-gorustu-1080541552.html
Putin ve Çin lideri Şi, Filistin ve Ukrayna'yı görüştü
Putin ve Çin lideri Şi, Filistin ve Ukrayna'yı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ilişkilerle birlikte ABD, Filistin ve Ukrayna'daki durumu ele aldıkları telefon... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T15:23+0300
2024-02-08T15:23+0300
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diplomasi
vladimir putin
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çin devlet başkanı şi cinping
ukrayna krizi
israil-filistin
filistin sorunu
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Kremlin tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, Putin ve Şi'nin telefon görüşmesine Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin ele aldığı belirtilirken, iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin görülmemiş düzeyde olduğuna vurgu yapan liderlerin Birleşmiş Milletler (BM) ve BRICS platformlarındaki işbirliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.Açıklamanın devamında, ikili ticaret hacminin liderlerin belirlediği hedef tarihten bir yıl önce 200 milyar doları aşarak 227.7 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığına da dikkat çeken Putin ve Şi’nin, görüşmede, enerji, finans, altyapı, sanayi ve tarım gibi alanlar dahil, ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda karşılıklı fikir birliğine vardığı da ifade edildi.Yazılı açıklamada, “Her iki taraf da başta Birleşmiş Milletler, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü olmak üzere çeşitli çok taraflı yapılar çerçevesinde dış politikada eş güdümü artırmaya hazır olduklarını teyit etti" denildi.Rus liderin Şi ile telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki gelişmeleri de istişare ettiği, Rusya ve Çin'in Filistin sorununun kabul görmüş uluslararası yasal çerçevede siyasi ve diplomatik çözümü yönündeki yaklaşımlarının tamamen örtüştüğü vurgulandı.Filistin meselesinde iki ülkenin sürdürülebilir bir çözüme ulaşma ilkeleri konusundaki tutumlarının benzerliğini de teyit eden Putin'in Tayvan konusunda ‘Tek Çin’ politikasına desteğini yinelediği, görüşmenin devamında ise Ukrayna konusuna da değinildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/cin-disisleri-bakanligi-ukraynadaki-krize-siyasi-cozum-bulunmasini-tesvik-edecegiz-1080507732.html
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rusya, çin, diplomasi, vladimir putin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, ukrayna krizi, israil-filistin, filistin sorunu
rusya, çin, diplomasi, vladimir putin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, ukrayna krizi, israil-filistin, filistin sorunu

Putin ve Çin lideri Şi, Filistin ve Ukrayna'yı görüştü

15:23 08.02.2024
© AFP 2023 / GRIGORY SYSOYEVRusya Putin Çin Şi Cinping
Rusya Putin Çin Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / GRIGORY SYSOYEV
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ilişkilerle birlikte ABD, Filistin ve Ukrayna'daki durumu ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, Putin ve Şi'nin telefon görüşmesine Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin ele aldığı belirtilirken, iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin görülmemiş düzeyde olduğuna vurgu yapan liderlerin Birleşmiş Milletler (BM) ve BRICS platformlarındaki işbirliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.
Açıklamanın devamında, ikili ticaret hacminin liderlerin belirlediği hedef tarihten bir yıl önce 200 milyar doları aşarak 227.7 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığına da dikkat çeken Putin ve Şi’nin, görüşmede, enerji, finans, altyapı, sanayi ve tarım gibi alanlar dahil, ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda karşılıklı fikir birliğine vardığı da ifade edildi.
Yazılı açıklamada, “Her iki taraf da başta Birleşmiş Milletler, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü olmak üzere çeşitli çok taraflı yapılar çerçevesinde dış politikada eş güdümü artırmaya hazır olduklarını teyit etti" denildi.
Rus liderin Şi ile telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki gelişmeleri de istişare ettiği, Rusya ve Çin'in Filistin sorununun kabul görmüş uluslararası yasal çerçevede siyasi ve diplomatik çözümü yönündeki yaklaşımlarının tamamen örtüştüğü vurgulandı.
Filistin meselesinde iki ülkenin sürdürülebilir bir çözüme ulaşma ilkeleri konusundaki tutumlarının benzerliğini de teyit eden Putin'in Tayvan konusunda ‘Tek Çin’ politikasına desteğini yinelediği, görüşmenin devamında ise Ukrayna konusuna da değinildiği kaydedildi.
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