https://sputniknews.com.tr/20240208/putin-ve-cin-lideri-si-filistin-ve-ukraynayi-gorustu-1080541552.html

Putin ve Çin lideri Şi, Filistin ve Ukrayna'yı görüştü

Putin ve Çin lideri Şi, Filistin ve Ukrayna'yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ilişkilerle birlikte ABD, Filistin ve Ukrayna'daki durumu ele aldıkları telefon... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T15:23+0300

2024-02-08T15:23+0300

2024-02-08T15:23+0300

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çin devlet başkanı şi cinping

ukrayna krizi

israil-filistin

filistin sorunu

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Kremlin tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, Putin ve Şi'nin telefon görüşmesine Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin ele aldığı belirtilirken, iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin görülmemiş düzeyde olduğuna vurgu yapan liderlerin Birleşmiş Milletler (BM) ve BRICS platformlarındaki işbirliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.Açıklamanın devamında, ikili ticaret hacminin liderlerin belirlediği hedef tarihten bir yıl önce 200 milyar doları aşarak 227.7 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığına da dikkat çeken Putin ve Şi’nin, görüşmede, enerji, finans, altyapı, sanayi ve tarım gibi alanlar dahil, ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda karşılıklı fikir birliğine vardığı da ifade edildi.Yazılı açıklamada, “Her iki taraf da başta Birleşmiş Milletler, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü olmak üzere çeşitli çok taraflı yapılar çerçevesinde dış politikada eş güdümü artırmaya hazır olduklarını teyit etti" denildi.Rus liderin Şi ile telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki gelişmeleri de istişare ettiği, Rusya ve Çin'in Filistin sorununun kabul görmüş uluslararası yasal çerçevede siyasi ve diplomatik çözümü yönündeki yaklaşımlarının tamamen örtüştüğü vurgulandı.Filistin meselesinde iki ülkenin sürdürülebilir bir çözüme ulaşma ilkeleri konusundaki tutumlarının benzerliğini de teyit eden Putin'in Tayvan konusunda ‘Tek Çin’ politikasına desteğini yinelediği, görüşmenin devamında ise Ukrayna konusuna da değinildiği kaydedildi.

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rusya, çin, diplomasi, vladimir putin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, ukrayna krizi, israil-filistin, filistin sorunu