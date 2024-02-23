https://sputniknews.com.tr/20240223/cinde-otoyolda-zincirleme-kaza-100den-fazla-arac-birbirine-girdi-1081031806.html
Çin’de otoyolda zincirleme kaza: 100’den fazla araç birbirine girdi
Çin’de otoyolda zincirleme kaza: 100’den fazla araç birbirine girdi
Sputnik Türkiye
Çin’in Suzhou kentindeki otoyolda buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı. Bir aracın trafik polisine çarptığı anlar, başka bir... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T12:26+0300
2024-02-23T12:26+0300
2024-02-23T12:26+0300
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çin halk cumhuriyeti
kaza
zincirleme kaza
donma
buz
buzlanma
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Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde soğuk hava dalgası etkili odu. Otoyolda görülen buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi.Polis, 6’sı hafif olmak üzere 9 kişinin yaralandığını aktardı. Bir aracın otoyoldaki trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Polisin çarpmanın etkisiyle yere düşerek savrulduğu görüldü.Çin Meteoroloji Dairesi, ülkenin orta ve güney bölgelerinde donma ve düşük sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240107/ankarada-26-aracin-karistigi-zincirleme-trafik-kazasi-yaralilar-var-1079408819.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, kaza, zincirleme kaza, donma, buz, buzlanma
çin, çin halk cumhuriyeti, kaza, zincirleme kaza, donma, buz, buzlanma
Çin’de otoyolda zincirleme kaza: 100’den fazla araç birbirine girdi
Çin’in Suzhou kentindeki otoyolda buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi, 9 kişi yaralandı. Bir aracın trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde soğuk hava dalgası etkili odu. Otoyolda görülen buzlanma nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi.
Polis, 6’sı hafif olmak üzere 9 kişinin yaralandığını aktardı. Bir aracın otoyoldaki trafik polisine çarptığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Polisin çarpmanın etkisiyle yere düşerek savrulduğu görüldü.
Çin Meteoroloji Dairesi, ülkenin orta ve güney bölgelerinde donma ve düşük sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu.