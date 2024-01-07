https://sputniknews.com.tr/20240107/ankarada-26-aracin-karistigi-zincirleme-trafik-kazasi-yaralilar-var-1079408819.html

Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Ankara Yenimahalle'de 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T18:50+0300

2024-01-07T18:50+0300

2024-01-07T19:36+0300

türkiye

ankara

kaza

yenimahalle

zincirleme kaza

otomobil

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/malatyada-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079247181.html

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ankara, kaza, yenimahalle, zincirleme kaza, otomobil