https://sputniknews.com.tr/20240107/ankarada-26-aracin-karistigi-zincirleme-trafik-kazasi-yaralilar-var-1079408819.html
Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
Ankara Yenimahalle'de 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T18:50+0300
2024-01-07T18:50+0300
2024-01-07T19:36+0300
türkiye
ankara
kaza
yenimahalle
zincirleme kaza
otomobil
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/malatyada-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079247181.html
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ankara, kaza, yenimahalle, zincirleme kaza, otomobil
Ankara'da 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
18:50 07.01.2024 (güncellendi: 19:36 07.01.2024)
Ankara Yenimahalle'de 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Yağış nedeniyle kayganlaşan Konya Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 26 araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bazı araçlar çekicilerle kaza yerinden kaldırılırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.