https://sputniknews.com.tr/20240102/malatyada-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079247181.html

Malatya'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya-Kayseri karayolu üzerinde yoğun sisin yaşandığı noktada yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T08:44+0300

2024-01-02T08:44+0300

2024-01-02T08:49+0300

türkiye

malatya

kaza

sis

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Malatya’da yolcu otobüsü ile posta kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.Ferdi Durdu'nun haberine göre; kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, İstanbul’dan Malatya’ya gelen yolcu otobüsü ile PTT kamyonu çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 29 kişi ise yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20240101/sehirlerarasi-otobuslerle-ilgili-yeni-uygulama-yururlukte-1079242922.html

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