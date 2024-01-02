https://sputniknews.com.tr/20240102/malatyada-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079247181.html
Malatya'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Malatya'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Malatya-Kayseri karayolu üzerinde yoğun sisin yaşandığı noktada yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T08:44+0300
2024-01-02T08:44+0300
2024-01-02T08:49+0300
türkiye
malatya
kaza
sis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1079247181.jpg?1704174561
Malatya’da yolcu otobüsü ile posta kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.Ferdi Durdu'nun haberine göre; kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, İstanbul’dan Malatya’ya gelen yolcu otobüsü ile PTT kamyonu çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 29 kişi ise yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20240101/sehirlerarasi-otobuslerle-ilgili-yeni-uygulama-yururlukte-1079242922.html
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, kaza, sis
Malatya'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
08:44 02.01.2024 (güncellendi: 08:49 02.01.2024)
Malatya-Kayseri karayolu üzerinde yoğun sisin yaşandığı noktada yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.
Malatya’da yolcu otobüsü ile posta kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.
Ferdi Durdu'nun haberine göre; kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, İstanbul’dan Malatya’ya gelen yolcu otobüsü ile PTT kamyonu çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 29 kişi ise yaralandı.