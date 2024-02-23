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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240223/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-imha-edildi-1081048014.html
Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA imha edildi
Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T23:44+0300
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belgorod
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Rusya’ya yönelik İHA’lı saldırı girişimini önlediği belirtildi.Açıklamada, “23 Şubat günü saat 21.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240223/macaristan-abnin-ukraynadaki-catismanin-2-yildonumune-yonelik-ortak-bildirisini-engelledi-1081047670.html
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belgorod, ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)

Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA imha edildi

23:44 23.02.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinRusya'nın özel operasyonu
Rusya'nın özel operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Rusya’ya yönelik İHA’lı saldırı girişimini önlediği belirtildi.
Açıklamada, “23 Şubat günü saat 21.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Macaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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