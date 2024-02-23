https://sputniknews.com.tr/20240223/bakan-koca-hekimlerimiz-icin-sozlesmeli-pozisyonlar-acilacak-1081046969.html

Bakan Koca: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacak

Bakan Koca: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacak

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağını... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T21:41+0300

2024-02-23T21:41+0300

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türkiye

hekim

fahrettin koca

ankara

istanbul

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini belirtti.Koca, paylaşımında, "Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240223/saglik-bakanligina-8-bin-personel-alinacak-kadro-ve-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1081020571.html

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