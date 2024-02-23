https://sputniknews.com.tr/20240223/bakan-koca-hekimlerimiz-icin-sozlesmeli-pozisyonlar-acilacak-1081046969.html
Bakan Koca: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacak
Bakan Koca: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağını... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T21:41+0300
2024-02-23T21:41+0300
2024-02-23T21:41+0300
türkiye
hekim
fahrettin koca
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istanbul
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini belirtti.Koca, paylaşımında, "Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240223/saglik-bakanligina-8-bin-personel-alinacak-kadro-ve-basvuru-tarihleri-belli-oldu-1081020571.html
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hekim, fahrettin koca, ankara, istanbul
hekim, fahrettin koca, ankara, istanbul
Bakan Koca: Hekimlerimiz için sözleşmeli pozisyonlar açılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağını duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini belirtti.
Koca, paylaşımında, "Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.