https://sputniknews.com.tr/20240223/azerbaycan-ermenistanin-sinirda-provokasyon-atesi-actigini-duyurdu--1081034077.html
Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırda provokasyon ateşi açtığını duyurdu
Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırda provokasyon ateşi açtığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Kelbecer ilinin Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T14:21+0300
2024-02-23T14:21+0300
2024-02-23T14:36+0300
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azerbaycan
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silah
sınır
kelbecer
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden, Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.Açıklamada, "Sınırda durumun gerginleşmemesi ve istikrarın korunması amacıyla Azerbaycan birlikleri, karşılık vermemiştir. Ermenistan'ın askeri yönetimine, sınırda son 5 ayda yaşanan istikrarı bozmaya ve durumun kontrolden çıkmasına yönelik provokasyonlara izin vermemesi çağrısında bulunuyoruz. Bu eylemlerin faillerinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240223/ermenistan-fransayla-askeri-isbirligi-ucuncu-ulkeleri-hedef-almiyor-1081033943.html
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azerbaycan, ermenistan, ateş, ateş açma, silah, sınır, kelbecer
azerbaycan, ermenistan, ateş, ateş açma, silah, sınır, kelbecer
Azerbaycan, Ermenistan'ın sınırda provokasyon ateşi açtığını duyurdu
14:21 23.02.2024 (güncellendi: 14:36 23.02.2024)
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Kelbecer ilinin Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden, Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Sınırda durumun gerginleşmemesi ve istikrarın korunması amacıyla Azerbaycan birlikleri, karşılık vermemiştir. Ermenistan'ın askeri yönetimine, sınırda son 5 ayda yaşanan istikrarı bozmaya ve durumun kontrolden çıkmasına yönelik provokasyonlara izin vermemesi çağrısında bulunuyoruz. Bu eylemlerin faillerinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.