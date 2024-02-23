https://sputniknews.com.tr/20240223/anka-s-gun-dogumunda-ankarada-goruntulendi-1081032648.html
ANKA-S gün doğumunda Ankara'da görüntülendi
ANKA-S gün doğumunda Ankara'da görüntülendi
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ANKA-S insansız hava aracı, gün doğumunda Ankara’daki TUSAŞ tesisi yakınlarında görüntülendi. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T12:38+0300
2024-02-23T12:38+0300
2024-02-23T12:38+0300
savunma
anka-s
ankara
tusaş
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ANKA-S sabah saatlerinde Ankara'da görüntülendi.ANKA-S insansız hava aracı, gün doğumunda Ankara’daki TUSAŞ tesisi yakınlarında uçtu.
https://sputniknews.com.tr/20230621/tusas-acikladi-anka-dort-ulkede-daha-gorev-alacak-1072707991.html
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anka-s, ankara, tusaş
ANKA-S gün doğumunda Ankara'da görüntülendi
ANKA-S insansız hava aracı, gün doğumunda Ankara’daki TUSAŞ tesisi yakınlarında görüntülendi.
ANKA-S sabah saatlerinde Ankara'da görüntülendi.
ANKA-S insansız hava aracı, gün doğumunda Ankara’daki TUSAŞ tesisi yakınlarında uçtu.