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ABD’nin çok az şey bildiği Rus ‘tehdidi’ konusunda Avrupa’yı uyardığı belirtildi
ABD’nin çok az şey bildiği Rus ‘tehdidi’ konusunda Avrupa’yı uyardığı belirtildi
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New York Times gazetesi, ABD istihbaratının Rusya 'kaynaklı tehdit' konusunda Avrupalı müttefiklerini uyardığını, ama kendilerinin bile bu tehdit konusunda çok... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T18:02+0300
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New York Times gazetesinin yazısında, “Amerikan istihbarat servisleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ne yapmayı planladığı konusunda ani bir şekilde görüş ayrılığına girdi” ifadesi kullanıldı.ABD istihbarat memurlarının, NATO’daki ve Asya’daki müttefikleriyle birkaç acil toplantı gerçekleştirdiği ifade edilen yazıda, bu toplantılarda Rusya’nın uzaya nükleer silah yerleştirme olasılığının ele alındığı belirtildi.Öte yandan ABD’li yetkililerin, bu konudaki kendi analizlerine pek güvenmediklerini itirafında bulunduğu kaydedildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Salı günü, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmede, uzaya nükleer silahın yerleştirilmesi konusunda ABD dahil Batı ülkelerinde koparılan yaygaraya dikkat çekti. Şoygu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planlamadığını kaydetmişti.Daha önce ABC televizyonu, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kongre üyelerine gizli bir toplantıda Rusya’nın uydulara karşı uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planladığı anlatılmış olabileceğini bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beyaz Saray’ın bu iddiayla ABD Kongresi’ne Ukrayna’ya destek tasarısını kabul ettirmeye çalıştığını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240219/abd-ve-muttefikleri-ukrayna-ordusunun-cokusunu-onlemeye-calisiyor-1080875593.html
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ABD’nin çok az şey bildiği Rus ‘tehdidi’ konusunda Avrupa’yı uyardığı belirtildi

18:02 23.02.2024
© Sputnik / Sergey Günev / Multimedya arşivine gidinABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti
ABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© Sputnik / Sergey Günev
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New York Times gazetesi, ABD istihbaratının Rusya 'kaynaklı tehdit' konusunda Avrupalı müttefiklerini uyardığını, ama kendilerinin bile bu tehdit konusunda çok az bir şey bildiğini yazdı.
New York Times gazetesinin yazısında, “Amerikan istihbarat servisleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ne yapmayı planladığı konusunda ani bir şekilde görüş ayrılığına girdi” ifadesi kullanıldı.
ABD istihbarat memurlarının, NATO’daki ve Asya’daki müttefikleriyle birkaç acil toplantı gerçekleştirdiği ifade edilen yazıda, bu toplantılarda Rusya’nın uzaya nükleer silah yerleştirme olasılığının ele alındığı belirtildi.
Öte yandan ABD’li yetkililerin, bu konudaki kendi analizlerine pek güvenmediklerini itirafında bulunduğu kaydedildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Salı günü, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmede, uzaya nükleer silahın yerleştirilmesi konusunda ABD dahil Batı ülkelerinde koparılan yaygaraya dikkat çekti. Şoygu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planlamadığını kaydetmişti.
Daha önce ABC televizyonu, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kongre üyelerine gizli bir toplantıda Rusya’nın uydulara karşı uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planladığı anlatılmış olabileceğini bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beyaz Saray’ın bu iddiayla ABD Kongresi’ne Ukrayna’ya destek tasarısını kabul ettirmeye çalıştığını dile getirmişti.
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
Ukrayna krizi
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