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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240223/abd-kendi-iddiasindan-suphelendi-rusyayla-dogrudan-temas-kuruldu-1081037931.html
ABD, kendi iddiasından şüphelendi: 'Rusya'yla doğrudan temas kuruldu'
ABD, kendi iddiasından şüphelendi: 'Rusya'yla doğrudan temas kuruldu'
Sputnik Türkiye
Washington'un geçen hafta ABD istihbaratı tarafından öne sürülen 'Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planları' nedeniyle Moskova'yla doğrudan temas... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T16:38+0300
2024-02-23T16:38+0300
ukrayna krizi
joe biden
abd
moskova
vladimir putin
moskova. kremlin. putin
uzay
silahlanma
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nükleer silahlanma
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ABD'de ortaya atılan Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı iddiaları Washington'u kaygılandırarak harekete geçirdi. Rusya'yla iletişim neredeyse sıfır düzeyine çeken ABD, iddiaların ardından Moskova'yla temasa geçti.Wall Street Journal (WSJ), kaynaklarına dayandırdıkları haberinde, ABD makamlarının Rusya'yla uzaya uydusavar nükleer silah konuşlandırma konusunda doğruda irtibata geçtiğini ve bu planın kabul edilemez olduğunu söylediğini bildirdi.Haberde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'la, CIA Direktörü William Burns'ün de Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin'le görüştüğü kaydedildi.WSJ'ye konuşan kaynaklar, ABD tarafının Rusya'ya ait olduğu iddia edilen planların 1976 tarihli Uzayın Barışçıl Amaçlar için Keşif ve Kullanımında İşbirliği Yapılmasına Dair Anlaşma'ya aykırı olduğunu ayrıca ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit ettiğini belirttiğini aktardı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir temsilci, WSJ'ye demecinde ABD'nin Rusya'yla bu konuda doğrudan temas kurduğunu doğruladı ancak detay vermekten kaçındı.WSJ, ABD'nin Çin, Hindistan ve G7 ülkelerinden Rusya'yı uzaya bu tür silahlar konuşlandırmaktan vazgeçirmelerini talep ettiğini de yazdı. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili olarak Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini ifade etmişti.Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin 'istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite' ile ilgili olduğunu vurgulamıştı.ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edilmiş, ABC televizyonu tehdidin Moskova'nın uzaya nükleer silah konuşlandırma planlarıyla bağlantılı olabileceğini geçmişti.New York Times da, bürokratlara dayandırdığı haberinde konunun sadece Rusya'nın potansiyel planlarıyla alakalı olduğunu öne sürmüş, ayrıca bunun Kongre'yi Kiev'e yardım konusunda ikna etmek için kullanabileceğini yazmıştı.Putin iddiaları kesin dille reddetmiştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla yaptığı toplantıda, Moskova'nın uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına her zaman kesinlikle karşı olduğunu ve mevcut tüm anlaşmalara uyulması yönünde çağrıda bulunduğunu söylemişti.Putin, "Tutumumuz açık ve şeffaftır. Her zaman nükleer silahların uzaya konuşlandırılmasına kesinlikle karşıydık ve şimdi de karşıyız. Aksine, yalnızca bu alanda var olan tüm anlaşmalara uyma çağrısı yapmakla kalmayıp, aynı zamanda bu ortak çalışmanın güçlendirilmesini de defalarca önerdik” diyerek, bu konunun nedense şimdi Batı’da tekrar ve de yüksek sesle gündeme getirildiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/soygu-ukrayna-ordusu-avdeyevkayi-terk-ederken-yarali-askerleri-ve-silahlari-geride-birakti-1080931822.html
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joe biden, abd, moskova, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, uzay, silahlanma, silahlanma yarışı, nükleer silahlanma, wsj, wall street journal (wsj), sergey narışkin
joe biden, abd, moskova, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, uzay, silahlanma, silahlanma yarışı, nükleer silahlanma, wsj, wall street journal (wsj), sergey narışkin

ABD, kendi iddiasından şüphelendi: 'Rusya'yla doğrudan temas kuruldu'

16:38 23.02.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
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Washington'un geçen hafta ABD istihbaratı tarafından öne sürülen 'Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planları' nedeniyle Moskova'yla doğrudan temas kurduğu belirtildi.
ABD'de ortaya atılan Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı iddiaları Washington'u kaygılandırarak harekete geçirdi. Rusya'yla iletişim neredeyse sıfır düzeyine çeken ABD, iddiaların ardından Moskova'yla temasa geçti.

Wall Street Journal (WSJ), kaynaklarına dayandırdıkları haberinde, ABD makamlarının Rusya'yla uzaya uydusavar nükleer silah konuşlandırma konusunda doğruda irtibata geçtiğini ve bu planın kabul edilemez olduğunu söylediğini bildirdi.

Haberde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'la, CIA Direktörü William Burns'ün de Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin'le görüştüğü kaydedildi.
WSJ'ye konuşan kaynaklar, ABD tarafının Rusya'ya ait olduğu iddia edilen planların 1976 tarihli Uzayın Barışçıl Amaçlar için Keşif ve Kullanımında İşbirliği Yapılmasına Dair Anlaşma'ya aykırı olduğunu ayrıca ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit ettiğini belirttiğini aktardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir temsilci, WSJ'ye demecinde ABD'nin Rusya'yla bu konuda doğrudan temas kurduğunu doğruladı ancak detay vermekten kaçındı.

WSJ, ABD'nin Çin, Hindistan ve G7 ülkelerinden Rusya'yı uzaya bu tür silahlar konuşlandırmaktan vazgeçirmelerini talep ettiğini de yazdı. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili olarak Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini ifade etmişti.

Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin 'istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite' ile ilgili olduğunu vurgulamıştı.

ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edilmiş, ABC televizyonu tehdidin Moskova'nın uzaya nükleer silah konuşlandırma planlarıyla bağlantılı olabileceğini geçmişti.

New York Times da, bürokratlara dayandırdığı haberinde konunun sadece Rusya'nın potansiyel planlarıyla alakalı olduğunu öne sürmüş, ayrıca bunun Kongre'yi Kiev'e yardım konusunda ikna etmek için kullanabileceğini yazmıştı.

Putin iddiaları kesin dille reddetmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla yaptığı toplantıda, Moskova'nın uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına her zaman kesinlikle karşı olduğunu ve mevcut tüm anlaşmalara uyulması yönünde çağrıda bulunduğunu söylemişti.

Putin, "Tutumumuz açık ve şeffaftır. Her zaman nükleer silahların uzaya konuşlandırılmasına kesinlikle karşıydık ve şimdi de karşıyız. Aksine, yalnızca bu alanda var olan tüm anlaşmalara uyma çağrısı yapmakla kalmayıp, aynı zamanda bu ortak çalışmanın güçlendirilmesini de defalarca önerdik” diyerek, bu konunun nedense şimdi Batı’da tekrar ve de yüksek sesle gündeme getirildiğini vurgulamıştı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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