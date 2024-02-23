https://sputniknews.com.tr/20240223/2024-issizlik-sigortasi-fonu-prim-gelirlerinin-orani-belli-oldu-kimler-yararlanabiliyor-1081025783.html

2024 İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin oranı belli oldu: Kimler yararlanabiliyor?

2024 İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin oranı belli oldu: Kimler yararlanabiliyor?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı kararıyla, İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin kullanım amaçlarına ilişkin kanunda değişiklik yapıldı. Karara göre prim gelirlerinin oranı 2024... 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T10:12+0300

2024-02-23T10:12+0300

2024-02-23T10:12+0300

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İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin oranını 2024 yılı için de yüzde 50 olarak belirlendi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirlerin alınması ve uygulanması, işsizlik riskini azaltılması işgücünün istihdam edilebilirliğini artırılması amacıyla kullanılan İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin oranı, 2024 yılı için yüzde 50 olarak belirlendi.İşsizlik sigortası prim gelirleri ne için kullanılıyor?İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.İşsizlik sigortası fonu kaç ay alınır?Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.İşsizlik fonundan kimler yararlanabilir?Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

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