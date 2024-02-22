https://sputniknews.com.tr/20240222/yerel-secimlere-katilacak-parti-sayisi-dustu-yskye-bildirildi-1080992768.html
Yerel seçimlere katılacak parti sayısı düştü: YSK'ye bildirildi
Yerel seçimlere katılacak parti sayısı düştü: YSK'ye bildirildi
Sputnik Türkiye
Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını YSK'ya bildirdi. Böylece 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlere katılacak... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T13:44+0300
2024-02-22T13:44+0300
2024-02-22T13:45+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
genç parti
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi.Edinilen bilgiye göre, Genç Parti, yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti. Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240222/istanbul-icin-son-secim-anketi-belli-oldu-hesabini-soracak-1080988172.html
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genç parti, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
genç parti, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
Yerel seçimlere katılacak parti sayısı düştü: YSK'ye bildirildi
13:44 22.02.2024 (güncellendi: 13:45 22.02.2024)
Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını YSK'ya bildirdi. Böylece 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlere katılacak parti sayısı 34'e düştü.
Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi.
Edinilen bilgiye göre, Genç Parti, yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.
Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.
Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti. Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.