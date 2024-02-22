https://sputniknews.com.tr/20240222/yerel-secimlere-katilacak-parti-sayisi-dustu-yskye-bildirildi-1080992768.html

Yerel seçimlere katılacak parti sayısı düştü: YSK'ye bildirildi

Yerel seçimlere katılacak parti sayısı düştü: YSK'ye bildirildi

Sputnik Türkiye

Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını YSK'ya bildirdi. Böylece 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlere katılacak... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T13:44+0300

2024-02-22T13:44+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

genç parti

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi.Edinilen bilgiye göre, Genç Parti, yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti. Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.

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genç parti, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)