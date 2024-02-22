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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240222/yerel-secimlere-katilacak-parti-sayisi-dustu-yskye-bildirildi-1080992768.html
Yerel seçimlere katılacak parti sayısı düştü: YSK'ye bildirildi
Yerel seçimlere katılacak parti sayısı düştü: YSK'ye bildirildi
Sputnik Türkiye
Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını YSK'ya bildirdi. Böylece 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlere katılacak... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T13:44+0300
2024-02-22T13:45+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
genç parti
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi.Edinilen bilgiye göre, Genç Parti, yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti. Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.
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genç parti, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
genç parti, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)

Yerel seçimlere katılacak parti sayısı düştü: YSK'ye bildirildi

13:44 22.02.2024 (güncellendi: 13:45 22.02.2024)
© AAYüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AA
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Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını YSK'ya bildirdi. Böylece 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlere katılacak parti sayısı 34'e düştü.
Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi.
Edinilen bilgiye göre, Genç Parti, yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.
Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.
Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti. Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.
Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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