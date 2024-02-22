https://sputniknews.com.tr/20240222/istanbul-icin-son-secim-anketi-belli-oldu-hesabini-soracak-1080988172.html
İstanbul için son seçim anketi belli oldu: 'Hesabını soracak'
İstanbul için son seçim anketi belli oldu: 'Hesabını soracak'
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Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T12:34+0300
2024-02-22T12:34+0300
2024-02-22T12:34+0300
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Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre, Murat Kurum 41.3, Ekrem İmamoğlu 41.9, DEM Parti 4.8, İYİ Parti 4, Yeniden Refah Partisi ise 2.5 oy oranına sahip.Bayrakçı şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240215/2024-yerel-secimleri-partilerin-istanbulda-ibb-baskan-adaylari-kim-1080719411.html
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İstanbul için son seçim anketi belli oldu: 'Hesabını soracak'
Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.
Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.
Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre, Murat Kurum 41.3, Ekrem İmamoğlu 41.9, DEM Parti 4.8, İYİ Parti 4, Yeniden Refah Partisi ise 2.5 oy oranına sahip.
Bayrakçı şu ifadeleri kullandı:
"DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış. Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Son 2, 3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım. Bu anketlerde 1,8 kadar bir hata payı oluyor onu belirterek söylüyorum. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi. Fark 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3. Üçünü olarak ise DEM geliyor. İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır. Bu seçimi biri 1 puanla kaybedecek olursa, örneğin İmamoğlu dönüp DEM'in aldığı ve İYİ Parti'nin aldığı puanların hesabını soracak.