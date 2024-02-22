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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240222/istanbul-icin-son-secim-anketi-belli-oldu-hesabini-soracak-1080988172.html
İstanbul için son seçim anketi belli oldu: 'Hesabını soracak'
İstanbul için son seçim anketi belli oldu: 'Hesabını soracak'
Sputnik Türkiye
Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
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31 mart yerel seçimleri
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2024 türkiye yerel seçimleri
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Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre, Murat Kurum 41.3, Ekrem İmamoğlu 41.9, DEM Parti 4.8, İYİ Parti 4, Yeniden Refah Partisi ise 2.5 oy oranına sahip.Bayrakçı şu ifadeleri kullandı:
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istanbul, seçim, anket, anket şirketleri, yerel seçim öncesi anket, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim

İstanbul için son seçim anketi belli oldu: 'Hesabını soracak'

12:34 22.02.2024
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Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AA
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Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.
Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.
Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre, Murat Kurum 41.3, Ekrem İmamoğlu 41.9, DEM Parti 4.8, İYİ Parti 4, Yeniden Refah Partisi ise 2.5 oy oranına sahip.
Bayrakçı şu ifadeleri kullandı:

"DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış. Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Son 2, 3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım. Bu anketlerde 1,8 kadar bir hata payı oluyor onu belirterek söylüyorum. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi. Fark 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3. Üçünü olarak ise DEM geliyor. İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır. Bu seçimi biri 1 puanla kaybedecek olursa, örneğin İmamoğlu dönüp DEM'in aldığı ve İYİ Parti'nin aldığı puanların hesabını soracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
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2024 yerel seçimleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?
15 Şubat, 07:47
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