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Venezüella’da maden çökmesi sonucu en az 30 kişi öldü
Venezüella’da maden çökmesi sonucu en az 30 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Venezüella’nın Bolivar eyaletindeki yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 100'den fazla kişi toprak altında kaldı. 22.02.2024, Sputnik Türkiye
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Yetkililer, eyalete bağlı Angostura kasabasında, yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldiğini bildirirken, olayda şimdiye kadar 30 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de mahsur kaldığı aktarıldı.Bolivar eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.Helikopterle kasabaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Venezüella basınında çıkan haberlerde çökmenin heyelandan kaynaklandığı ve toprak altında tam olarak kaç kişinin kaldığının bilinmediği ifade edildi.Brezilya sınırındaki Bolivar eyaleti altın, elmas, demir, boksit ve koltan rezervlerinin zengin olmasıyla tanınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240217/erzincanda-coken-altin-madeninin-lisansi-iptal-edildi--1080826089.html
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venezüella, venezuela, maden, maden faciası, altın madeni, kaza, yasa dışı, latin amerika
venezüella, venezuela, maden, maden faciası, altın madeni, kaza, yasa dışı, latin amerika

Venezüella’da maden çökmesi sonucu en az 30 kişi öldü

10:17 22.02.2024 (güncellendi: 10:48 22.02.2024)
© AFP 2023 / PABLEYSA OSTOSVenezüella’da yasa dışı altın madeni çöktü
Venezüella’da yasa dışı altın madeni çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AFP 2023 / PABLEYSA OSTOS
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Venezüella’nın Bolivar eyaletindeki yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 100'den fazla kişi toprak altında kaldı.
Yetkililer, eyalete bağlı Angostura kasabasında, yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldiğini bildirirken, olayda şimdiye kadar 30 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de mahsur kaldığı aktarıldı.
Bolivar eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Helikopterle kasabaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Venezüella basınında çıkan haberlerde çökmenin heyelandan kaynaklandığı ve toprak altında tam olarak kaç kişinin kaldığının bilinmediği ifade edildi.
Brezilya sınırındaki Bolivar eyaleti altın, elmas, demir, boksit ve koltan rezervlerinin zengin olmasıyla tanınıyor.
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