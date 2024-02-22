https://sputniknews.com.tr/20240222/venezuellada-maden-cokmesi-sonucu-30-kisi-oldu-1080983550.html

Venezüella’da maden çökmesi sonucu en az 30 kişi öldü

Venezüella’da maden çökmesi sonucu en az 30 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Venezüella’nın Bolivar eyaletindeki yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 100'den fazla kişi toprak altında kaldı. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T10:17+0300

2024-02-22T10:17+0300

2024-02-22T10:48+0300

dünya

venezüella

venezuela

maden

maden faciası

altın madeni

kaza

yasa dışı

latin amerika

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/16/1080983393_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a64bbc640e0275e0c6890972ba8f5928.jpg

Yetkililer, eyalete bağlı Angostura kasabasında, yasa dışı işletilen altın madeninde çökme meydana geldiğini bildirirken, olayda şimdiye kadar 30 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de mahsur kaldığı aktarıldı.Bolivar eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini ve olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.Helikopterle kasabaya arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Venezüella basınında çıkan haberlerde çökmenin heyelandan kaynaklandığı ve toprak altında tam olarak kaç kişinin kaldığının bilinmediği ifade edildi.Brezilya sınırındaki Bolivar eyaleti altın, elmas, demir, boksit ve koltan rezervlerinin zengin olmasıyla tanınıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240217/erzincanda-coken-altin-madeninin-lisansi-iptal-edildi--1080826089.html

venezüella

venezuela

latin amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezüella, venezuela, maden, maden faciası, altın madeni, kaza, yasa dışı, latin amerika