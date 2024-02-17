https://sputniknews.com.tr/20240217/erzincanda-coken-altin-madeninin-lisansi-iptal-edildi--1080826089.html
Erzincan'da çöken altın madeni şirketi Anagold Madencilik'in lisansı iptal edildi
Erzincan'da çöken altın madeni şirketi Anagold Madencilik'in lisansı iptal edildi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T13:07+0300
2024-02-17T13:07+0300
2024-02-17T14:38+0300
türkiye
maden
maden ocağı
maden faciası
erzincan
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Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği ve 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi. Karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alındı.Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240217/adalet-bakani-tunc-fetoden-ihrac-387-hakime-iade-karari-hakkinda-inceleme-baslattik-1080825902.html
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maden, maden ocağı, maden faciası, erzincan
maden, maden ocağı, maden faciası, erzincan
Erzincan'da çöken altın madeni şirketi Anagold Madencilik'in lisansı iptal edildi
13:07 17.02.2024 (güncellendi: 14:38 17.02.2024)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.
Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği ve 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi. Karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca alındı.
Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.