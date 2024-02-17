https://sputniknews.com.tr/20240217/adalet-bakani-tunc-fetoden-ihrac-387-hakime-iade-karari-hakkinda-inceleme-baslattik-1080825902.html

Adalet Bakanı Tunç: FETÖ'den ihraç 387 hakime iade kararı hakkında inceleme başlattık

Adalet Bakanı Tunç: FETÖ'den ihraç 387 hakime iade kararı hakkında inceleme başlattık

Sputnik Türkiye

Danıştay'ın, FETÖ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla ihraç edilen hakim ve savcıların bir bölümüne göreve iade kararı vermesi sonrası Hakimler ve Savcılar... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T13:02+0300

2024-02-17T13:02+0300

2024-02-17T13:40+0300

politika

fetö

ihraç

savcı

hakim

hsk

adalet bakanı

yılmaz tunç

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Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcı hakkında verdiği göreve iade kararına Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müdahil oldu. HSK, söz konusu 387 isim hakkında inceleme başlatma kararı aldı.FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalarda meslekten ihraç edilmişti.Bakan Tunç'tan açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ''Mesleklerine geri dönen 387 hakim ve savcıyla alakalı HSK olarak yeniden bir inceleme başlattık. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek.'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermiştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına ''Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil. FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor." sözleriyle tepki göstermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240117/10-ilde-feto-operasyonu-32-supheli-yakalandi-1079730874.html

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fetö, ihraç, savcı, hakim, hsk, adalet bakanı, yılmaz tunç