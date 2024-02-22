https://sputniknews.com.tr/20240222/uzmani-rakam-vererek-acikladi-benzin-mazot-ve-lpg-fiyati-dusecek-mi-1080979239.html

Uzmanı rakam vererek açıkladı: Benzin, mazot ve LPG fiyatı düşecek mi?

Uzmanı rakam vererek açıkladı: Benzin, mazot ve LPG fiyatı düşecek mi?

Sputnik Türkiye

Benzin ve mazot fiyatlarını doğrudan belirleyen Brent petrol, uzun süredir 80 dolar bandının üzerinde dalgalanıyor. Küresel merkez bankalarının faiz... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T08:04+0300

2024-02-22T08:04+0300

2024-02-22T08:05+0300

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Federal Rezerv'in 2024 yılında faiz indirimine gitme olasılığı, özellikle Haziran ayından sonra piyasalara destek sağlıyor. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarının yönünü belirlemede kritik bir rol oynuyor. Faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte petrol, 2024 yılında 75 dolar seviyesinden 80 doların üzerine çıktı. Akaryakıt pompa fiyatları için doğrudan etkili olan brent petrol için herkesin aklında aynı soru var: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi?Ortadoğu'daki artan gerilimler, Kızıldeniz'deki deniz ticaretinin riskleri ve Fed'in faiz politikası gibi küresel ekonomik faktörler, petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uzun süredir devam eden faiz artırımları küresel ekonomi üzerinde resesyon endişelerini artırırken, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki makroekonomik verilerin beklentileri karşılayamaması da Brent petrol fiyatlarında baskı oluşturuyor.Uzman görüşleri ve tahminlerUzmanlar, Brent petrol için üst bant hareketinin 90-95 dolar aralığında olduğunu ve alt bant hareketinin ise 70-75 dolar aralığında olduğunu belirtiyorlar. Fed üyelerinden gelen mesajlar, bankanın faiz indirimlerine başlamadan önce piyasaları hazırladığı şeklinde yorumlanıyor. Bu durum, küresel ekonomideki resesyon endişelerini bir miktar hafifletiyor.Petrol fiyatlarındaki beklentiler ve öngörülerDünyanın önde gelen merkez bankası Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte resesyon endişeleri hafifliyor ve OPEC+'nın arz kısıntıları da petrol fiyatlarını destekliyor. Sabah'ın haberine göre bu durum, petrol fiyatlarının 70 doların altına düşmesini engelliyor ve fiyatların önce 75 dolar bandında tutunmasını ardından da 80 dolar psikolojik seviyesinin üzerine yerleşmesini sağlıyor.'Brent bir yanda arz endişeleri bir yanda da talep endişeleri arasında sıkıştı'Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, petrol fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirirken şunları söylüyor:'Fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket görebiliriz'2024'te akaryakıt fiyatları nasıl olacak?

https://sputniknews.com.tr/20240222/2024-kira-gelir-beyannamesi-odemeler-ne-zaman-1-mart-kira-dijital-vergi-dairesi-e-devlet-basvuru-1080978276.html

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