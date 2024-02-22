https://sputniknews.com.tr/20240222/uzmani-rakam-vererek-acikladi-benzin-mazot-ve-lpg-fiyati-dusecek-mi-1080979239.html
Uzmanı rakam vererek açıkladı: Benzin, mazot ve LPG fiyatı düşecek mi?
Uzmanı rakam vererek açıkladı: Benzin, mazot ve LPG fiyatı düşecek mi?
Sputnik Türkiye
Benzin ve mazot fiyatlarını doğrudan belirleyen Brent petrol, uzun süredir 80 dolar bandının üzerinde dalgalanıyor. Küresel merkez bankalarının faiz... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T08:04+0300
2024-02-22T08:04+0300
2024-02-22T08:05+0300
ekonomi
lpg
benzin
mazot
motorin
zam
indirim
akaryakıt
akaryakıt zammı
fiyat
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074982633_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_e1085ef21cd10c9ed20fb270d81aeec5.png
Federal Rezerv'in 2024 yılında faiz indirimine gitme olasılığı, özellikle Haziran ayından sonra piyasalara destek sağlıyor. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarının yönünü belirlemede kritik bir rol oynuyor. Faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte petrol, 2024 yılında 75 dolar seviyesinden 80 doların üzerine çıktı. Akaryakıt pompa fiyatları için doğrudan etkili olan brent petrol için herkesin aklında aynı soru var: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi?Ortadoğu'daki artan gerilimler, Kızıldeniz'deki deniz ticaretinin riskleri ve Fed'in faiz politikası gibi küresel ekonomik faktörler, petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uzun süredir devam eden faiz artırımları küresel ekonomi üzerinde resesyon endişelerini artırırken, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki makroekonomik verilerin beklentileri karşılayamaması da Brent petrol fiyatlarında baskı oluşturuyor.Uzman görüşleri ve tahminlerUzmanlar, Brent petrol için üst bant hareketinin 90-95 dolar aralığında olduğunu ve alt bant hareketinin ise 70-75 dolar aralığında olduğunu belirtiyorlar. Fed üyelerinden gelen mesajlar, bankanın faiz indirimlerine başlamadan önce piyasaları hazırladığı şeklinde yorumlanıyor. Bu durum, küresel ekonomideki resesyon endişelerini bir miktar hafifletiyor.Petrol fiyatlarındaki beklentiler ve öngörülerDünyanın önde gelen merkez bankası Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte resesyon endişeleri hafifliyor ve OPEC+'nın arz kısıntıları da petrol fiyatlarını destekliyor. Sabah'ın haberine göre bu durum, petrol fiyatlarının 70 doların altına düşmesini engelliyor ve fiyatların önce 75 dolar bandında tutunmasını ardından da 80 dolar psikolojik seviyesinin üzerine yerleşmesini sağlıyor.'Brent bir yanda arz endişeleri bir yanda da talep endişeleri arasında sıkıştı'Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, petrol fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirirken şunları söylüyor:'Fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket görebiliriz'2024'te akaryakıt fiyatları nasıl olacak?
https://sputniknews.com.tr/20240222/2024-kira-gelir-beyannamesi-odemeler-ne-zaman-1-mart-kira-dijital-vergi-dairesi-e-devlet-basvuru-1080978276.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074982633_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_c0c09855c6938a30b540c251a470bba8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uzman yorumu, uzman görüşü, izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 22 şubat benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı
uzman yorumu, uzman görüşü, izmir akaryakıt fiyatı, akaryakıt fiyatı, benzin fiyatı, istanbul benzin fiyatı, ankara benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, istanbul motorin fiyatı, benzine indirim, benzin indirimi, motorin indirimi, akaryakıt son dakika, benzin indirim, motorin indirim, 22 şubat benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç tl, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu, benzin ötv zammı, motorin ötv zammı, mazot fiyatları ne kadar, lpg fiyatı, lpg zammı
Uzmanı rakam vererek açıkladı: Benzin, mazot ve LPG fiyatı düşecek mi?
08:04 22.02.2024 (güncellendi: 08:05 22.02.2024)
Benzin ve mazot fiyatlarını doğrudan belirleyen Brent petrol, uzun süredir 80 dolar bandının üzerinde dalgalanıyor. Küresel merkez bankalarının faiz artırımlarının talebi azaltması fiyatları aşağı çekerken, emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, araç sahiplerinin merak ettiği 'Petrol düşecek mi, yükselecek mi?' sorusuna cevap verdi.
Federal Rezerv'in 2024 yılında faiz indirimine gitme olasılığı, özellikle Haziran ayından sonra piyasalara destek sağlıyor. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarının yönünü belirlemede kritik bir rol oynuyor. Faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte petrol, 2024 yılında 75 dolar seviyesinden 80 doların üzerine çıktı. Akaryakıt pompa fiyatları için doğrudan etkili olan brent petrol için herkesin aklında aynı soru var: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Ortadoğu'daki artan gerilimler, Kızıldeniz'deki deniz ticaretinin riskleri ve Fed'in faiz politikası gibi küresel ekonomik faktörler, petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Uzun süredir devam eden faiz artırımları küresel ekonomi üzerinde resesyon endişelerini artırırken, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki makroekonomik verilerin beklentileri karşılayamaması da Brent petrol fiyatlarında baskı oluşturuyor.
Uzman görüşleri ve tahminler
Uzmanlar, Brent petrol için üst bant hareketinin 90-95 dolar aralığında olduğunu ve alt bant hareketinin ise 70-75 dolar aralığında olduğunu belirtiyorlar. Fed üyelerinden gelen mesajlar, bankanın faiz indirimlerine başlamadan önce piyasaları hazırladığı şeklinde yorumlanıyor. Bu durum, küresel ekonomideki resesyon endişelerini bir miktar hafifletiyor.
Petrol fiyatlarındaki beklentiler ve öngörüler
Dünyanın önde gelen merkez bankası Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte resesyon endişeleri hafifliyor ve OPEC+'nın arz kısıntıları da petrol fiyatlarını destekliyor. Sabah'ın haberine göre bu durum, petrol fiyatlarının 70 doların altına düşmesini engelliyor ve fiyatların önce 75 dolar bandında tutunmasını ardından da 80 dolar psikolojik seviyesinin üzerine yerleşmesini sağlıyor.
'Brent bir yanda arz endişeleri bir yanda da talep endişeleri arasında sıkıştı'
Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, petrol fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirirken şunları söylüyor:
"Petrol fiyatları şu anda baskı altında. Özellikle talebin zayıflaması fiyatların yukarı gitmesini engelliyor. Faiz artırımları küresel ekonomiyi yavaşlattı. Bu da petrol talebini düşürdü. Burada Çin'e dikkat etmek gerekiyor. Çin ekonomisinin zayıflıyor olması talebi düşürüyor. Diğer tarafta ise bakarsak OPEC+ ülkeleri arzı azaltarak petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor. Burada Suudi Arabistan'ın arzı azaltmış olması fiyatları yukarı yönlü destekledi. Dünyanın en büyük petrol şirketi ARAMCO da petrol satış fiyatlarını düşürdü. Kısacası BRENT bir yanda arz endişeleri bir yanda da talep endişeleri arasında sıkıştı."
'Fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket görebiliriz'
"Aşağıda 70-75 dolar bandı var. Yukarıda ise 90-95 dolar bandı var. Bu aralık dışına çıkacak bir petrol fiyatları şimdilik beklemiyorum. Ama gelen haberlere göre dalgalanan petrol izliyoruz kısa vadede. Yükselişlerin genel olarak sınırlı kaldığı dikkat çekiyor. Orta ve uzun vadeyi düşünürsek petrol fiyatları bir miktar yükseliş trendine girdi diyebiliriz. Özellikle faiz indirimlerinin başlayacak olmasıyla küresel ekonomide bir canlanma olacak. Bu canlanmada talebi artıracak unsurlardan biri. Bu talebin artmasıyla birlikte arzın da düşük olmasıyla fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ancak burada petrolde yönü tayin edecek ülke Suudi Arabistan olacak. Bu ülkenin arzı azaltıcı ve artırıcı kararları petrol fiyatlarında yönü belirleyecek."
2024'te akaryakıt fiyatları nasıl olacak?
"Temelde toparlarsak, 2024'te faiz indirimlerinin gelecek olması küresel ekonomide sanayi aktivitelerini hızlandıracak. Bu da sanayinin en büyük girdilerinden olan petrol talebini artıracak. Bu nedenle petrolde genel trend yukarı olacak. Fiyatlarda asıl belirleyici olacak durum ise OPEC+'nın arz kararları olacak."