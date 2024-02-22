https://sputniknews.com.tr/20240222/2024-kira-gelir-beyannamesi-odemeler-ne-zaman-1-mart-kira-dijital-vergi-dairesi-e-devlet-basvuru-1080978276.html

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren yeni dönem: 1 Mart'ta neler değişecek?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren yeni dönem: 1 Mart'ta neler değişecek?

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 'Dijital Vergi Dairesi'nden kiracılara bildirim formu doldurma imkanı getirdi ve uygulama 1 Mart'ta başlıyor. Peki bu düzenleme... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T07:05+0300

2024-02-22T07:05+0300

2024-02-22T07:11+0300

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Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) başvurularak kira gelir beyannamesi gerçekleştiriliyor. Diğer yandan kira gelir beyannamesi sınırı da duyuruldu. Bu kapsamda Dijital Vergi Dairesinden kiracılara yönelik "Kira Bildirim Formu" yayınlayan, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ev sahiplerinin bildirimlerini teyit etmeyi hedefliyor. Hayata geçirilen bu yeni yöntemle mülk sahiplerinin belirttiği kira gelirleriyle kiracıların beyan ettikleri karşılaştırılacak. Böylelikle düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar tespit edilecek. Bu adımın vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde önemli bir işlev görmesi hedefleniyor. İşte, 2024 kira gelir beyannamesi detaylarıMaliye kira bildirim formu nedir?Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Dijital Vergi Dairesi'nden kiracılara yönelik "Kira Bildirim Formu" yayınladı. Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırma imkanı oluşacak. Böylece düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılmış olacak. Bu adımın vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde önemli bir işlev görmesi bekleniyor.Dijital Vergi Dairesi e-devlet girişi nasıl yapılır? Kira gelir beyannamesi nereden verilir?Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi aboneleri ise, kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak bu forma erişebilirler. Aynı zamanda e-Devlet şifresi kullanarak da gerekli bilgilere ulaşmak mümkündür. Uygulamaya giriş yapıldığında, "Değerli mükellefimiz, bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz" ifadesi görülüyor.Kira gelir beyannamesi ne zaman nasıl verilir?Beyannameler 2023 dönemine ait mükellefler için 1 Mart - 31 Mart (akşamına kadar) tarihleri arasında düzenlenecek. Ödemeler ise mart ve temmuz olmak üzere 2 taksit şeklinde yapılır.Kira beyannamesi sınırı ne kadar oldu?2024 yılı için yıllık 33 bin lira, aylık ise 2 bin 750 lira üzerindeki kira gelirleri beyan edilmeli. Aksi durumda usulsüzlük kapsamında cezalar ve faizli ödeme yükümlülükleri bulunuyor.'Emlakçılar da denetleniyor'Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, GİB'in uygulamasını değerlendirirken, vergi dairesi müdürlüklerindeki personelin uzun süredir sahaya çıkarak kiracı ve ev sahiplerini ziyaret ettiğini ve burada kiralara ilişkin sorular yönelttiğini söyledi. Akçam, "'Kiranız ne kadar, geçmiş yıllardan bu yana kiranız ne kadar arttı, kiranızı yatırdığınız IBAN numarası nedir, evi emlak danışmanı ya da ev sahibi aracılığıyla mı tuttunuz?' gibi sorularla vatandaştan bilgi alınıyor. Eğer kendisi veya ilgili kişi yoksa eve ihbarname bırakılıyor. Sorularla aynı zamanda emlakçılar da denetleniyor" dedi.Akçam, bu süreçte bilgilerin tutmaması durumunda cezai müeyyide uygulanacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20240221/milyonlarca-kisi-bekliyor-dusuk-faizli-kredi-ne-zaman-yururluge-girecek-1080943258.html

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