https://sputniknews.com.tr/20240222/ev-alip-konut-yenileyeceklere-500-bin-tl-karsiliksiz-destek-paketi-kimler-yararlanacak-sartlar-ne-1080980192.html

Ev alıp konut yenileyeceklere 500 bin TL karşılıksız destek paketi: Kimler yararlanacak, şartlar ne?

Ev alıp konut yenileyeceklere 500 bin TL karşılıksız destek paketi: Kimler yararlanacak, şartlar ne?

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım kapsamında yapılan destekleri artırdı. Ev alacaklara 500 bin TL'ye kadar destek sunulan pakette, konut... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T09:37+0300

2024-02-22T09:37+0300

2024-02-22T09:37+0300

ekonomi

destek

ekonomik destek paketi

ekonomik destek

kira

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev almak isteyenlere ve konutlarını onarmak isteyenlere yönelik 500 bin TL'lik yeni destek paketini duyurdu. Bu destek paketi, ev alacaklarına büyük olanaklar sunuyor. Paket kapsamında, ev alacaklarına 500 bin TL'ye kadar karşılıksız destek verilecek. Ayrıca, konutlarını onarmak isteyenlere de çeşitli miktarlarda yardımlar yapılacak. Bu yardımlar arasında 35 bin, 70 bin, 100 bin ve 300 bin TL gibi seçenekler bulunuyor.Karşılıksız destek paketi şartları ne?Bu desteklerin detayları, SGK ve vergi Uzmanı Murat Bal tarafından açıklandı. Yaşlı, engelli, dul ve yetimlere verilen destekler artırılırken, konut edinme yardımında da rakam 500 bin TL'ye kadar çıktı. Bal, sosyal destek yardımlarından faydalanmak için 18 yaşından büyük olma, muhtaçlık sınırı bölgesinde uygun konuta sahip olmama, en az 1 yıldır sorumluluk bölgesinde yaşama ve ailesinden herhangi birinin nafaka yükümlülüğü altında olmama gibi şartları sıraladı. Başvuranların basit ev onarımından başlayarak çeşitli seviyelerde destek alabileceğini belirtti. Annelere konut18 yaşın altında 3 çocuğu olan ve eşi vefat etmiş olan anneler için de 2023 konut yapılacak. Öte yandan sosyal destek programıyla aylık alanların maaşları da güncellendi. Buna göre; 2023 yılında 2 bin 348 TL olan yaşlılık aylığı, 2024 itibariyle 3 bin 504 TL'ye çıkarıldı.Zaman detayına dikkatBal, söz konusu destek paketiyle ilgili "Basit onarımdan itibaren başlıyor. Kapsamlı onarım, prefabrik ev yapımı ve betonarme ev yapımı şeklinde sosyal yardımlar içinden hak sahibi olabilir vatandaşlarımız" diye konuştu."Kapsamlı bir onarım yapılıyorsa 100 bin lira, prefabrik ev onarımı yapılıyorsa 300 bin lira ve betonarme ev onarımı yapılıyorsa 500 bin liraya kadar destek sağlanabiliyor" diyen Bal, süre detayına dikkat çekti. Buna göre; başvurusunu yapan ve onaylanan kişilerin, basit veya orta düzey ev onarımı için aldıkları desteği 6 aya kadar harcaması gerekirken; ancak prefabrik ev gibi, betonarme ev gibi veya kapsamlı onarım yapıldığında bu parayı harcamak için 1 sene sınırı var. Yani 1 sene içinde söz konusu onarımı bitiriyor olmanız gerekiyor.

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destek, ekonomik destek paketi, ekonomik destek, kira, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı