Ev alıp konut yenileyeceklere 500 bin TL karşılıksız destek paketi: Kimler yararlanacak, şartlar ne?

Türkiye
SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyon: Murat Ateş etkisiz hale getirildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kahveyi uyandıktan 30-45 dakika sonra için'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç'teki ifadeler ortaya çıktı: Çatlaklar 6 saat öncesinden tespit edilmiş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Önen: Brent petrolün yükselip düşmesi akaryakıt fiyatlarındaki en önemli etken
12:05
85 dk
SESLİ HABER
Donetsk yetkilisi: Avdeyevka’da yabancı paralı askerler de etkisizleştirildi
13:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dördüncü mobil operatör nedir, nasıl kuruldu?
14:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Assange davası: Batı'da basın özgürlüğünün sonu
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ukrayna zayıflıyor, bir sene önce barış yapmalıydı
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
Eski Bakan Ercan Karakaş’tan CHP’ye uyarılar
19:10
102 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Erkekler için tasarlanan ama kadınların kullandığı 8 şey
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
KAAN, Türkiye'yi nereye taşıdı?
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240222/ev-alip-konut-yenileyeceklere-500-bin-tl-karsiliksiz-destek-paketi-kimler-yararlanacak-sartlar-ne-1080980192.html
Ev alıp konut yenileyeceklere 500 bin TL karşılıksız destek paketi: Kimler yararlanacak, şartlar ne?
Ev alıp konut yenileyeceklere 500 bin TL karşılıksız destek paketi: Kimler yararlanacak, şartlar ne?
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım kapsamında yapılan destekleri artırdı. Ev alacaklara 500 bin TL'ye kadar destek sunulan pakette, konut... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T09:37+0300
2024-02-22T09:37+0300
ekonomi
destek
ekonomik destek paketi
ekonomik destek
kira
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074653837_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_332080cad89d9d13dc4a581ab4f13bc1.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev almak isteyenlere ve konutlarını onarmak isteyenlere yönelik 500 bin TL'lik yeni destek paketini duyurdu. Bu destek paketi, ev alacaklarına büyük olanaklar sunuyor. Paket kapsamında, ev alacaklarına 500 bin TL'ye kadar karşılıksız destek verilecek. Ayrıca, konutlarını onarmak isteyenlere de çeşitli miktarlarda yardımlar yapılacak. Bu yardımlar arasında 35 bin, 70 bin, 100 bin ve 300 bin TL gibi seçenekler bulunuyor.Karşılıksız destek paketi şartları ne?Bu desteklerin detayları, SGK ve vergi Uzmanı Murat Bal tarafından açıklandı. Yaşlı, engelli, dul ve yetimlere verilen destekler artırılırken, konut edinme yardımında da rakam 500 bin TL'ye kadar çıktı. Bal, sosyal destek yardımlarından faydalanmak için 18 yaşından büyük olma, muhtaçlık sınırı bölgesinde uygun konuta sahip olmama, en az 1 yıldır sorumluluk bölgesinde yaşama ve ailesinden herhangi birinin nafaka yükümlülüğü altında olmama gibi şartları sıraladı. Başvuranların basit ev onarımından başlayarak çeşitli seviyelerde destek alabileceğini belirtti. Annelere konut18 yaşın altında 3 çocuğu olan ve eşi vefat etmiş olan anneler için de 2023 konut yapılacak. Öte yandan sosyal destek programıyla aylık alanların maaşları da güncellendi. Buna göre; 2023 yılında 2 bin 348 TL olan yaşlılık aylığı, 2024 itibariyle 3 bin 504 TL'ye çıkarıldı.Zaman detayına dikkatBal, söz konusu destek paketiyle ilgili "Basit onarımdan itibaren başlıyor. Kapsamlı onarım, prefabrik ev yapımı ve betonarme ev yapımı şeklinde sosyal yardımlar içinden hak sahibi olabilir vatandaşlarımız" diye konuştu."Kapsamlı bir onarım yapılıyorsa 100 bin lira, prefabrik ev onarımı yapılıyorsa 300 bin lira ve betonarme ev onarımı yapılıyorsa 500 bin liraya kadar destek sağlanabiliyor" diyen Bal, süre detayına dikkat çekti. Buna göre; başvurusunu yapan ve onaylanan kişilerin, basit veya orta düzey ev onarımı için aldıkları desteği 6 aya kadar harcaması gerekirken; ancak prefabrik ev gibi, betonarme ev gibi veya kapsamlı onarım yapıldığında bu parayı harcamak için 1 sene sınırı var. Yani 1 sene içinde söz konusu onarımı bitiriyor olmanız gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240222/2024-kira-gelir-beyannamesi-odemeler-ne-zaman-1-mart-kira-dijital-vergi-dairesi-e-devlet-basvuru-1080978276.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074653837_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_716512a85564790e17e67f66739c47c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
destek, ekonomik destek paketi, ekonomik destek, kira, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı
destek, ekonomik destek paketi, ekonomik destek, kira, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı

Ev alıp konut yenileyeceklere 500 bin TL karşılıksız destek paketi: Kimler yararlanacak, şartlar ne?

09:37 22.02.2024
© AAKonut kredisi
Konut kredisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© AA
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım kapsamında yapılan destekleri artırdı. Ev alacaklara 500 bin TL'ye kadar destek sunulan pakette, konut onarımında da 35 bin, 70 bin, 100 bin, 300 bin gibi yardımlar sağlanacak. Peki, 500 bin TL'lik destek paketinden kimler yararlanacak, şartlar neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev almak isteyenlere ve konutlarını onarmak isteyenlere yönelik 500 bin TL'lik yeni destek paketini duyurdu. Bu destek paketi, ev alacaklarına büyük olanaklar sunuyor. Paket kapsamında, ev alacaklarına 500 bin TL'ye kadar karşılıksız destek verilecek. Ayrıca, konutlarını onarmak isteyenlere de çeşitli miktarlarda yardımlar yapılacak. Bu yardımlar arasında 35 bin, 70 bin, 100 bin ve 300 bin TL gibi seçenekler bulunuyor.

Karşılıksız destek paketi şartları ne?

Bu desteklerin detayları, SGK ve vergi Uzmanı Murat Bal tarafından açıklandı. Yaşlı, engelli, dul ve yetimlere verilen destekler artırılırken, konut edinme yardımında da rakam 500 bin TL'ye kadar çıktı. Bal, sosyal destek yardımlarından faydalanmak için 18 yaşından büyük olma, muhtaçlık sınırı bölgesinde uygun konuta sahip olmama, en az 1 yıldır sorumluluk bölgesinde yaşama ve ailesinden herhangi birinin nafaka yükümlülüğü altında olmama gibi şartları sıraladı. Başvuranların basit ev onarımından başlayarak çeşitli seviyelerde destek alabileceğini belirtti.

Annelere konut

18 yaşın altında 3 çocuğu olan ve eşi vefat etmiş olan anneler için de 2023 konut yapılacak. Öte yandan sosyal destek programıyla aylık alanların maaşları da güncellendi. Buna göre; 2023 yılında 2 bin 348 TL olan yaşlılık aylığı, 2024 itibariyle 3 bin 504 TL'ye çıkarıldı.

Zaman detayına dikkat

Bal, söz konusu destek paketiyle ilgili "Basit onarımdan itibaren başlıyor. Kapsamlı onarım, prefabrik ev yapımı ve betonarme ev yapımı şeklinde sosyal yardımlar içinden hak sahibi olabilir vatandaşlarımız" diye konuştu.
"Kapsamlı bir onarım yapılıyorsa 100 bin lira, prefabrik ev onarımı yapılıyorsa 300 bin lira ve betonarme ev onarımı yapılıyorsa 500 bin liraya kadar destek sağlanabiliyor" diyen Bal, süre detayına dikkat çekti.
Buna göre; başvurusunu yapan ve onaylanan kişilerin, basit veya orta düzey ev onarımı için aldıkları desteği 6 aya kadar harcaması gerekirken; ancak prefabrik ev gibi, betonarme ev gibi veya kapsamlı onarım yapıldığında bu parayı harcamak için 1 sene sınırı var. Yani 1 sene içinde söz konusu onarımı bitiriyor olmanız gerekiyor.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
EKONOMİ
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren yeni dönem: 1 Mart'ta neler değişecek?
07:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала