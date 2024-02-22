https://sputniknews.com.tr/20240222/ukraynali-istihbarat-subayi-yanukovicin-maydani-bastirma-sansi-vardi-fakat-iradesi-buna-yetmedi-1081016930.html

Ukraynalı istihbarat subayı: Yanukoviç’in Maydan’ı bastırma şansı vardı, fakat iradesi buna yetmedi

Ukraynalı istihbarat subayı: Yanukoviç’in Maydan’ı bastırma şansı vardı, fakat iradesi buna yetmedi

Sputnik Türkiye

Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) subayı Yarbay Vasiliy Prozorov, eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in 10 yıl önce Kiev’deki Maydan olaylarını... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T23:13+0300

2024-02-22T23:13+0300

2024-02-22T23:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

vasiliy prozorov

sbu

sbu

ukrayna güvenlik konseyi (sbu)

viktor yanukoviç

kiev

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101341/10/1013411023_0:288:2619:1761_1920x0_80_0_0_f61ce568560253a1ecad6cccc695ab49.jpg

Prozorov, Sputnik’e demecinde eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in 10 yıl önce Kiev’deki Maydan olaylarını bastırma şansı olduğunu, ancak buna siyasi iradesi yetmediğini söyledi.Ukrayna güvenlik güçlerinin ilk başlarda, protestolara sadece birkaç bin kişi katıldığı için Kiev’deki ayaklanmalara karşı ‘rahat’ bir tavır sergilediklerini anlatan Prozorov, “Kiev’de öyle bir özel kuvvet getirilmişti ki, protestocular ilk emirde ezilecekti. Sonrasında ise, belki ocak ayında hükümetin protestoculara tavizler verdiğini, geri adım attığını gördük, (Başbakan Nikolay) Azarov protestocuların isteği üzerine görevden alındı, ülkede kanun ve düzenin sıkılaştırılması amacıyla kabul edilen yasalar yürürlükten kaldırıldı. İşte o zaman toplumda ve kolluk kuvvetlerinde, ‘neler oluyor, biz nereye gidiyoruz’ şeklinde şaşkınlık oluştu” diye konuştu.O olayların tanıklarının, Yanukoviç'in ve meşru iktidar destekçilerinin ‘şehrin merkezinde yasayı yeniden tesis edebilecek net bir komuta kademesine ve bir siyasi iradeye sahip olmadıklarını’ ifade ettiklerini anımsayan Prozorov, şunları söyledi:18-19 Şubat gecesi güvenlik güçlerinin ilerleyerek düşmanı adeta ezdiklerine dikkat çeken Prozorov, “Ellerinde sadece Bağımsızlık Meydanı’nın yarısı ve kontrol ettikleri Kreşatik caddesinin bir parçası kalmıştı. Ancak ülkenin üst düzey yönetiminden ‘dur’ sinyali geldi. Ve savaşçılar durdu ve 19 Şubat sabah 6'ya kadar, bütün gece orada kaldı, ta ki ‘geri gidin’ emri gelene kadar. İşte o zaman her şey dağıldı. O andan itibaren her şey çöktü. Eğer ‘dur’ emri olmasaydı güvenlik güçleri 18-19 Şubat gecesi meydanı temizleyecek ve en azından bu hikayeye bir son verecekti” vurgusunu yaptı.Daha sonra Maydan yanlılarının ülkenin batısındaki askeri birlikleri ve polis karakollarını ele geçirerek silahlandıklarını anlatan Prozorov, Kiev’in 2014’te Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı başlattı savaşın o zaman ‘Donbass’ta değil de Ukrayna’nın batısında yapılması gerekeceğine’ dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240222/tam-on-yil-once-ukraynanin-mesru-devlet-baskani-yanukovic-gorevden-uzaklastirildi-1081006737.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, vasiliy prozorov, sbu, sbu, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), viktor yanukoviç, kiev