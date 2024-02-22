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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240222/ukraynali-istihbarat-subayi-yanukovicin-maydani-bastirma-sansi-vardi-fakat-iradesi-buna-yetmedi-1081016930.html
Ukraynalı istihbarat subayı: Yanukoviç’in Maydan’ı bastırma şansı vardı, fakat iradesi buna yetmedi
Ukraynalı istihbarat subayı: Yanukoviç’in Maydan’ı bastırma şansı vardı, fakat iradesi buna yetmedi
Sputnik Türkiye
Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) subayı Yarbay Vasiliy Prozorov, eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in 10 yıl önce Kiev’deki Maydan olaylarını... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T23:13+0300
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Prozorov, Sputnik’e demecinde eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in 10 yıl önce Kiev’deki Maydan olaylarını bastırma şansı olduğunu, ancak buna siyasi iradesi yetmediğini söyledi.Ukrayna güvenlik güçlerinin ilk başlarda, protestolara sadece birkaç bin kişi katıldığı için Kiev’deki ayaklanmalara karşı ‘rahat’ bir tavır sergilediklerini anlatan Prozorov, “Kiev’de öyle bir özel kuvvet getirilmişti ki, protestocular ilk emirde ezilecekti. Sonrasında ise, belki ocak ayında hükümetin protestoculara tavizler verdiğini, geri adım attığını gördük, (Başbakan Nikolay) Azarov protestocuların isteği üzerine görevden alındı, ülkede kanun ve düzenin sıkılaştırılması amacıyla kabul edilen yasalar yürürlükten kaldırıldı. İşte o zaman toplumda ve kolluk kuvvetlerinde, ‘neler oluyor, biz nereye gidiyoruz’ şeklinde şaşkınlık oluştu” diye konuştu.O olayların tanıklarının, Yanukoviç'in ve meşru iktidar destekçilerinin ‘şehrin merkezinde yasayı yeniden tesis edebilecek net bir komuta kademesine ve bir siyasi iradeye sahip olmadıklarını’ ifade ettiklerini anımsayan Prozorov, şunları söyledi:18-19 Şubat gecesi güvenlik güçlerinin ilerleyerek düşmanı adeta ezdiklerine dikkat çeken Prozorov, “Ellerinde sadece Bağımsızlık Meydanı’nın yarısı ve kontrol ettikleri Kreşatik caddesinin bir parçası kalmıştı. Ancak ülkenin üst düzey yönetiminden ‘dur’ sinyali geldi. Ve savaşçılar durdu ve 19 Şubat sabah 6'ya kadar, bütün gece orada kaldı, ta ki ‘geri gidin’ emri gelene kadar. İşte o zaman her şey dağıldı. O andan itibaren her şey çöktü. Eğer ‘dur’ emri olmasaydı güvenlik güçleri 18-19 Şubat gecesi meydanı temizleyecek ve en azından bu hikayeye bir son verecekti” vurgusunu yaptı.Daha sonra Maydan yanlılarının ülkenin batısındaki askeri birlikleri ve polis karakollarını ele geçirerek silahlandıklarını anlatan Prozorov, Kiev’in 2014’te Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı başlattı savaşın o zaman ‘Donbass’ta değil de Ukrayna’nın batısında yapılması gerekeceğine’ dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240222/tam-on-yil-once-ukraynanin-mesru-devlet-baskani-yanukovic-gorevden-uzaklastirildi-1081006737.html
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Ukraynalı istihbarat subayı: Yanukoviç’in Maydan’ı bastırma şansı vardı, fakat iradesi buna yetmedi

23:13 22.02.2024
© Sputnik / Sergey Pivovarov / Multimedya arşivine gidinUkrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç
Ukrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) subayı Yarbay Vasiliy Prozorov, eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in 10 yıl önce Kiev’deki Maydan olaylarını bastırma şansı olduğunu, ancak buna siyasi iradesi yetmediğini belirtti.
Prozorov, Sputnik’e demecinde eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in 10 yıl önce Kiev’deki Maydan olaylarını bastırma şansı olduğunu, ancak buna siyasi iradesi yetmediğini söyledi.
Ukrayna güvenlik güçlerinin ilk başlarda, protestolara sadece birkaç bin kişi katıldığı için Kiev’deki ayaklanmalara karşı ‘rahat’ bir tavır sergilediklerini anlatan Prozorov, “Kiev’de öyle bir özel kuvvet getirilmişti ki, protestocular ilk emirde ezilecekti. Sonrasında ise, belki ocak ayında hükümetin protestoculara tavizler verdiğini, geri adım attığını gördük, (Başbakan Nikolay) Azarov protestocuların isteği üzerine görevden alındı, ülkede kanun ve düzenin sıkılaştırılması amacıyla kabul edilen yasalar yürürlükten kaldırıldı. İşte o zaman toplumda ve kolluk kuvvetlerinde, ‘neler oluyor, biz nereye gidiyoruz’ şeklinde şaşkınlık oluştu” diye konuştu.
O olayların tanıklarının, Yanukoviç'in ve meşru iktidar destekçilerinin ‘şehrin merkezinde yasayı yeniden tesis edebilecek net bir komuta kademesine ve bir siyasi iradeye sahip olmadıklarını’ ifade ettiklerini anımsayan Prozorov, şunları söyledi:
“Yanukoviç'in protestoları bastırma şansı var mıydı? Elbette, kesinlikle öyleydi. Kesinlikle vardı, çünkü güvenlik güçleri, Berkut savaşçıları ve iç birliklerin özel kuvvet askerleri ‘emrinizi bekliyoruz’ diyordu.”
18-19 Şubat gecesi güvenlik güçlerinin ilerleyerek düşmanı adeta ezdiklerine dikkat çeken Prozorov, “Ellerinde sadece Bağımsızlık Meydanı’nın yarısı ve kontrol ettikleri Kreşatik caddesinin bir parçası kalmıştı. Ancak ülkenin üst düzey yönetiminden ‘dur’ sinyali geldi. Ve savaşçılar durdu ve 19 Şubat sabah 6'ya kadar, bütün gece orada kaldı, ta ki ‘geri gidin’ emri gelene kadar. İşte o zaman her şey dağıldı. O andan itibaren her şey çöktü. Eğer ‘dur’ emri olmasaydı güvenlik güçleri 18-19 Şubat gecesi meydanı temizleyecek ve en azından bu hikayeye bir son verecekti” vurgusunu yaptı.
Daha sonra Maydan yanlılarının ülkenin batısındaki askeri birlikleri ve polis karakollarını ele geçirerek silahlandıklarını anlatan Prozorov, Kiev’in 2014’te Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı başlattı savaşın o zaman ‘Donbass’ta değil de Ukrayna’nın batısında yapılması gerekeceğine’ dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak ülke yönetiminin bunun için siyasi iradesi yeterli olmadı ve ben elbette bu konuda öncelikle dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’e sitem ediyorum. Zira bu sorunu çözmeye yönelik emri verecek gücü bulamayan ta kendisiydi.”
Ukrayna'daki Maydan olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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Tam on yıl önce Ukrayna'nın meşru Devlet Başkanı Yanukoviç görevden uzaklaştırıldı
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