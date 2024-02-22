https://sputniknews.com.tr/20240222/tam-on-yil-once-ukraynanin-mesru-devlet-baskani-yanukovic-gorevden-uzaklastirildi-1081006737.html
Tam on yıl önce Ukrayna'nın meşru Devlet Başkanı Yanukoviç görevden uzaklaştırıldı
Tam on yıl önce Ukrayna'nın meşru Devlet Başkanı Yanukoviç görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Kasım 2013’te Ukrayna’da ABD ve AB tarafından desteklenen protestolar başladı. Katılımcılar Avrupa ile yakınlaşma talep ediyordu. Gösteri eylemleri giderek... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T19:48+0300
2024-02-22T19:48+0300
2024-02-22T19:48+0300
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22 Şubat 2014’te Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç görevden uzaklaştırıldı ve iktidar anayasaya aykırı olarak darbecilerin eline geçti.Sputnik, ülkenin bölünmesine yol açan darbeyi, Maydan olaylarını anlatıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/ukraynada-meydan-olaylarinin-10-yildonumu-belirtiler-olaylar-ve-sonuclar-1080883331.html
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Ukrayna'daki Maydan olayları
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki Maydan olayları
2024-02-22T19:48+0300
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video, rusya, maydan olayları, abd, ab, ukrayna
video, rusya, maydan olayları, abd, ab, ukrayna
Tam on yıl önce Ukrayna'nın meşru Devlet Başkanı Yanukoviç görevden uzaklaştırıldı
Kasım 2013’te Ukrayna’da ABD ve AB tarafından desteklenen protestolar başladı. Katılımcılar Avrupa ile yakınlaşma talep ediyordu. Gösteri eylemleri giderek radikal milliyetçilerin katıldığı şiddet olaylarına dönüştü.
22 Şubat 2014’te Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç görevden uzaklaştırıldı ve iktidar anayasaya aykırı olarak darbecilerin eline geçti.
Sputnik, ülkenin bölünmesine yol açan darbeyi, Maydan olaylarını anlatıyor.