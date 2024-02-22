https://sputniknews.com.tr/20240222/ukrayna-savunma-bakanligi-onlarca-m113-zirhli-personel-tasiyici-teslim-alindi-1081015000.html

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Onlarca M113 zırhlı personel taşıyıcı teslim alındı

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Onlarca M113 zırhlı personel taşıyıcı teslim alındı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Ukrayna’nın onlarca M113 zırhlı personel taşıyıcıyı teslim aldığını ve yüzlercesini daha yakın zamanda alacağını belirtti. 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T21:39+0300

2024-02-22T21:39+0300

2024-02-22T21:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

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Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov yaptığı açıklamada, onlarca M113 zırhlı personel taşıyıcının Ukrayna'ya teslim edildiğini ve yakın zamanda yüzlerce aracın daha gelmesinin beklendiğini söyledi.Umerov, “Yaralıların tahliyesi için donatılmış yeni M113 zırhlı personel taşıyıcıları aldık. Onlarca zırhlı tahliye aracı Ukrayna'ya ulaştı. Yakın zamanda birkaç yüz tane daha bekleniyor" ifadelerini kullandı.Zırhlı personel taşıyıcıların hangi ülkeden gönderildiğini belirtmeyen Umerov, söz konusu araçların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini kaydetti.14 Şubat'ta İspanyol hükümeti, M113 zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra yeni bir parti mühimmatın Ukrayna'ya gönderildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240222/ukrayna-ordusu-cephenin-svatovo-kremennaya-kisminda-geri-cekilen-askerlerini-oldurdu-1081000830.html

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